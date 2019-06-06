Мисткиня створює з паперу фантастичні композиції із квітів: фото

Мисткиня Захра Аммар створює складні вироби з паперу. Вона переконана, що папір – це універсальний матеріал, за допомогою якого можна реалізувати найхимерніші ідеї.

Після того, як Захра з чоловіком переїхала з Пакистану до американського міста Сакраменто, мисткиня зрозуміла, що у цьому житті ще багато чого не спробувала. Спочатку вона захопилась поезією та навіть видала власну збірку. А потім вже перейшла від роботи на папері до роботи з ним.

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Жінка самотужки опановувала техніку нової для неї справи. Виготовлення однієї композиції може займати від одного дня до півроку, оскільки тисячі деталей мають різні розміри та форму.

"Я вирізаю і складаю папір по-своєму. Це мистецтво, яке містить певні теми, що близькі мені", – говорить Захра.



Захра Аммар // Comstock's

Нині Захара заснувала власні курси з квілінгу та виставляє своє роботи у США.

Квілінг – це давній вид мистецтва з виготовлення плоских або об'ємних композицій з паперу.

"Для мене мистецтво – це спілкування, де недостатньо слів. Все те навколо мене, що має що сказати, надихає мене. Це може бути хороша їжа, дощ, земний предмет, похід, сміх або дуже інтенсивна розмова. Це все про те, щоб запитати себе: "Якби я переклала це на мову своєї роботи, як би я це зробила?" – розповіла мисткиня.