Мисткиня знайшла цікавий спосіб, як зробити кухню веселішою: кумедні фото

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Посуд-скульптура Кеті Кіммел
Посуд-скульптура Кеті Кіммел / katiekimmel.com

Американська мисткиня з Каліфорнії Кеті Кіммел оживляє кухні за допомогою кумедної антропоморфної їжі та посуду. Виготовляє дівчина веселе начиння з кераміки, та виглядає це доволі реалістично.

Своїм роботам мисткиня дає лише назву як композиції, проте вважає, що її істоти набувають особистості у процесі виготовлення. Тож на їхніх майбутніх власників покладає завдання обрати імена малим жителям кухні. Про це вона розповіла в інтерв'ю Ochi shop.

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Керамічні скульптури Кеті Кіммел


Керамічні вази-скульптури Кеті Кіммел

Кіммел розповідає, що неочікувано для неї самої іноді скульптури виявляються схожими на близьких їй людей. Тому попервах через наростаючий емоційний зв'язок вона не продавала своїх робіт, а збирала вдома. Та потім переборола себе і просто почала радіти, що її маленькі істоти та їхній власник або власниця знайшли одне одного. 


Керамічна скульптура Кеті Кіммел


Керамічна скульптура Кеті Кіммел

Цікаво, що на запитання, якби "Лайм" або "Жовта ваза-цуценя" ожили, які б перші слова вони б вимовили, мисткиня відповіла: "Мабуть, "дякую" або "вбий мене".


Керамічні лайми Кеті Кіммел


Керамічна ваза-скульптура Кеті Кіммел


Керамічні скульптури Кеті Кіммел


Керамічні скульптури Кеті Кіммел


Керамічні скульптури Кеті Кіммел


Керамічні скульптури Кеті Кіммел


Керамічні скульптури Кеті Кіммел


Керамічні скульптури Кеті Кіммел

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Теги: LifeStyle Новини культури Новини LifeStyle Мистецтво
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