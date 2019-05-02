Місто, що засинає: нічні урбаністичні пейзажі в картинах американського художника

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Нічний пейзаж Джеремі Манна
Нічний пейзаж Джеремі Манна / Instagram // Jeremy Mann

Американський художник Джеремі Манн атмосферно відображає на своїх полотнах ритми нічного міста. Не важливо, чи воно мокне під дощем, чи підморгує серпанку, чи світиться незліченними неоновими вивісками та фарами – від нього віє спокоєм.

До своїх 40 років художник отримав ступінь магістра в Академії мистецтв Сан-Франциско та здобув визнаня серед критиків і колекціонерів. Останні готові платити за картини Манна до 40 тисяч доларів. 

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Нічний пейзаж Джеремі Манна

Митцю притаманний власний авторський стиль. Пише він маслом на середніх і великих дерев'яних панелях. У фокусі – урбаністичні пейзажі. Хоча портретів та натюрмортів Манн не цурається. 


Нічний пейзаж Джеремі Манна


Нічний пейзаж Джеремі Манна

Сплячі міста Джеремі Манна: дивіться галерею

 

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Теги: LifeStyle Новини культури Новини LifeStyle Мистецтво
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