Місцева влада найняла художника з графіті – і затримала його через помальовані стіни

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Ташіф Тернер
Ташіф Тернер / sheefymcfly.com

Місцева влада Детройту (США) у рамках проекту "Міські стіни" запросила до співпраці вуличного художника Ташіфа Тернера, який працює під псевдонімом Sheefy McFly. Проте коли він взявся до роботи і почав робити графіті на стінах, його затримала поліція.

Художник заключив із адміністрацією міста договір на 10 тисяч доларів. Так оцінили 10 муралів, які Тернер мав створити у місті. Все для того, аби запобігти появі незаконних графіті. Тобто робота митця була цілком легальною, пише Hyperallergic

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Але, очевидно, поліцію про це не попередили. Хоча програма "Міські стіни" діє з 2017 року. Тернера затримали саме коли він розмальовував чергову стіну. А через те, що у нього не було із собою документів, то художника забрали до відділення поліції. Там він провів цілу добу. 

"Це оксюморон — робити щось для міста і бути заарештованим міською владою. Вони ставилися до мене, як до злочинця, хоча я виконував доручення міста", – прокоментував Тернер. 

У поліції ж виправдовуються, що затримали художника, бо він чинив опір. Місцева влада за дії правоохоронців вибачилась і зазначила, що ті були з іншого округу, відтак не знали, що дії Тернера санкціоновані. Проте кинули камінчик і в город художника – мовляв, під час роботи він мав би тримати при собі дозвіл на створення графіті. Так неприємної ситуації можна було б уникнути. 


Робота Sheefy McFly у Детройті // Zachary Meers

Тернер зазначив, що не впевнений, чи повернеться до виконання замовлення від міста. 

"Можливо, я повернусь до роботи наступного тижня. Мені потрібно кілька днів, щоб зібратися і з'ясувати, чи буду я у безпеці", – додав вуличний художник. 


Робота Sheefy McFly у Детройті // Zachary Meers

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Курйозні новини
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