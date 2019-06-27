Місцева влада найняла художника з графіті – і затримала його через помальовані стіни

Місцева влада Детройту (США) у рамках проекту "Міські стіни" запросила до співпраці вуличного художника Ташіфа Тернера, який працює під псевдонімом Sheefy McFly. Проте коли він взявся до роботи і почав робити графіті на стінах, його затримала поліція.

Художник заключив із адміністрацією міста договір на 10 тисяч доларів. Так оцінили 10 муралів, які Тернер мав створити у місті. Все для того, аби запобігти появі незаконних графіті. Тобто робота митця була цілком легальною, пише Hyperallergic.

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Але, очевидно, поліцію про це не попередили. Хоча програма "Міські стіни" діє з 2017 року. Тернера затримали саме коли він розмальовував чергову стіну. А через те, що у нього не було із собою документів, то художника забрали до відділення поліції. Там він провів цілу добу.

"Це оксюморон — робити щось для міста і бути заарештованим міською владою. Вони ставилися до мене, як до злочинця, хоча я виконував доручення міста", – прокоментував Тернер.

Sheefy McFly arrested by Detroit police — while working on mural for the city https://t.co/qMq4Wja9y1 pic.twitter.com/AJhGgY25Ww — Detroit Free Press (@freep) 22 червня 2019 р.

У поліції ж виправдовуються, що затримали художника, бо він чинив опір. Місцева влада за дії правоохоронців вибачилась і зазначила, що ті були з іншого округу, відтак не знали, що дії Тернера санкціоновані. Проте кинули камінчик і в город художника – мовляв, під час роботи він мав би тримати при собі дозвіл на створення графіті. Так неприємної ситуації можна було б уникнути.



Робота Sheefy McFly у Детройті // Zachary Meers

Тернер зазначив, що не впевнений, чи повернеться до виконання замовлення від міста.

"Можливо, я повернусь до роботи наступного тижня. Мені потрібно кілька днів, щоб зібратися і з'ясувати, чи буду я у безпеці", – додав вуличний художник.



Робота Sheefy McFly у Детройті // Zachary Meers