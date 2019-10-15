Місцями "Джокера": фанат відтворив ключові сцени фільму в цікавому проекті

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"Джокер"
"Джокер" / IMDb

Американський драматичний фільм "Джокер", касові збори якого вже сягнули майже 550 мільйонів доларів з дня офіційної прем’єри 4 жовтня, вразив не лише відмінною акторською грою Хоакіна Фенікса, а й місцями зйомок.

Кадри з вигаданого місто Ґотема неабияк вразили глядачів. Деякі фанати навіть порівнюють вулиці міста з Гонконгом, у якому тривалий час були протести. 

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Джокер 2019
Гонконг і постер "Джокера" / Фото з соцмереж

Втім прихильник фільму не полінився знайти деякі місця з фільму та доповнити їх фотокартками зі сценами "Джокера". Користувач виклав їх в мережу Reddit, після чого вони миттєво розлетілись інтернетом.

Рецензію на фільм "Джокер" 2019 читайте  тут.

Джокер 2019
Сцени з фільму "Джокер" на реальних місцях зйомок / Reddit

Джокер 2019
Сцени з фільму "Джокер" на реальних місцях зйомок / Reddit

Джокер 2019
Сцени з фільму "Джокер" на реальних місцях зйомок / Reddit

Джокер 2019
Сцени з фільму "Джокер" на реальних місцях зйомок / Reddit

Що цікаво, головна пам'ятка фільму – сходи, на яких Джокер наче перетворювався з клоуна-невдахи у жорсткого вбивцю, насправді існують – вони розташовані в Бронксі (район Нью-Йорка) на 167-й улице, меж проспектом Андерсона і Шекспіра. Тому, якщо ви побуваєте у мегаполісі, обов’язково відвідайте це місце.

Джокер 2019
Легендарні сходи з "Джокера" у Бронксі, Нью-Йорку / Bored Panda

Що цікаво, режисер фільму "Джокер" Тодд Філліпс постійно нервував через папараці, які намагались зняти хоч якісь кадри головного героя на сходах під час зйомок фільму.

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Новини США Новини культури Кіно Нью-Йорк
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