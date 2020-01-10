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Як вплине місячне затемнення 10 січня 2020 року на знаки Зодіаку

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Місячне затемнення 10 січня / Фото з відкритих джерел

У п'ятницю ввечері, 10 січня, відбудеться перше місячне затемнення у 2020 році. Розпочнеться місячне затемнення о 19:07 годині за київським часом. Максимальна фаза місячного затемнення настане о 21:09 годині і триватиме 2 хвилини. Завершиться затемнення о 23:12 годині. Як місячне затемнення вплине на знаки Зодіаку – читайте далі.

В Україні можна буде спостерігати за всім циклом напівтіньового місячного затемнення, яке триватиме понад 4 години. 10 січня можна вважати небезпечним днем, адже місячне затемнення випадає на повний Місяць. За словами астрологів, треба бути особливо обережними ввечері та навіть 11 січня зранку. 

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Як місячне затемнення вплине на знаки Зодіаку

Овен: День для вас буде трішки стресовим. Впоратися із проблемами вам допоможе спорт та внутрішня самодисципліна. Коли ваше тіло та розум буде в тонусі – у вас виникнуть нові ідеї та цікаві бажання.

Телець: Не рекомендується цього дня відправлятися у подорож. Ви будете часто втомлюватися та відчувати занепад сил. Особливу увагу зверніть на стан свого здоров'я. 

Близнюки: Будьте обережні із заняттям спортом та фізичною працею, є ризик отримати травму або постраждати від надмірної перевтоми. Не вимучуйте себе за один раз. Для походу в зал у вас ще буде багато часу. 

Рак: Не рекомендується сьогодні засиджуватися допізна на роботі, адже ви дуже втомитеся і наступні дні у вас ні на що не буде сил. На роботі не пліткуйте і нікому з колег не заздріть, адже це може погано на вас вплинути.

Лев: Сьогодні у Левів буде досить незвичний настрій. Зненацька на вас нападе депресія і поганий настрій. Можливо, ви посваритеся з друзями і до кінця дня не будете ні з ким розмовляти. Втім не переживайте, вже на початку тижня ваші стосунки покращаться. 

Діва: Наприкінці дня ви будете надто втомлені від роботи, вам захочеться відпочити та розвіятися. Тож можете сміливо зустрітися з друзями для того, аби весело провести час. Навіть, якщо ви будете гуляти самі – це піде вам лише на користь. 

Терези: День пройде непогано, однак вам варто на роботі дотримуватися дисципліни. Якщо ви будете переключатися з однієї справи на іншу, то в результаті до кінця не зробите нічого із запланованого вами раніше. 

Скорпіон: На роботі вперше за довший час у вас може виникнути конфлікт з керівництвом. Якщо ви проявите мудрість, то сутичка не переросте у щось більше, а навпаки, начальство може оцінити вашу поступливість. 

Стрілець: День у Стрільців буде дуже насичений. У вас буде наснага до звершення багатьох справ, тож беріть від дня по максимуму. Рекомендується ввечері не піддаватися на емоції, якщо у вас раптом виникнуть підозри щодо своєї коханої половинки. 

Козеріг: Місячне затемнення на Козерогів майже не вплине. Однак не бажано в цей день брати позику, кредит чи позичати комусь гроші. 

Водолій: Увесь день ви будете переосмислювати свої стосунки з коханою людиною. Постарайтеся не нагнітати обстановку, а також не критикувати партнера. Спокійна розмова без істерик дозволить вирішити усі питання.

Риби: У цей день Рибам варто бути максимально уважними з фінансами. Якщо ви будете розсіяні, то цілком можливо, що можете втратити значну суму коштів. 

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Гороскоп Місяць
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