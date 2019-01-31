Місячний календар стрижок на лютий 2019: важливі поради

Завдяки місячному календарю стрижок, можна дуже легко визначити сприятливий день для тієї чи іншої процедури з волоссям. Календар стрижок радить, який день краще обрати, щоб завітати до перукаря. Місячний календар допоможе дізнатися свою долю, щоб досягти успіху і уникнути проблем і негараздів.

Від того, як проходитимуть ваші дні, залежить час і період стрижки. За допомогою місячного календаря стрижок, де підібрані рекомендації на кожен день, можна легко покращити своє життя, дізнатися, на що варто очікувати у майбутньому та як завадити небезпеці.

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За місячним календарем на лютий 2019 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Молодик – 5 лютого.

Повний місяць – 19 лютого.

З урахуванням особливостей впливу місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся в цьому місяці:

1 лютого (п’ятниця) – цього дня відкладіть похід до перукаря, краще потіште себе домашніми масками, які допоможуть оздоровити волосся.

2 лютого (субота) – якщо вам шкода стригти своє довге волосся, а хочеться кардинально змінити імідж – цей день саме для вас, адже волосся після стрижки буде рости досить швидко.

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3 лютого (неділя) – волосся швидко відростатиме, тож якщо вам хочеться якнайдовше зберегти коротку стрижку, відкладіть похід до перукаря на наступний день.

4 лютого (понеділок) – стрижка цього дня не принесе жодних проблем у ваше життя, однак не забувайте доглядати за волоссям різноманітними відварами.

5 лютого (вівторок) – вдалий час для зміни іміджу. Стрижка бажана для загального оздоровлення організму.



Місячний календар стрижок на лютий 2019 – коли стригти волосся

6 лютого (середа) – стрижка цього дня розкриє вашу внутрішню енергію та забезпечить фінансовою допомогою.

7 лютого (четвер) – не рекомендується сьогодні стригти волосся, адже ви можете нашкодити своєму здоров’ю.

8 лютого (п’ятниця) – вдалий час для зміни іміджу. Можете сміливо експериментувати зі зміною зачіски, результат вас неабияк вразить.

9 лютого (субота) – цього дня довіряйтеся професіоналам, зачіска вийде дуже красивою і ви зможете прикувати до себе увагу не одного чоловіка.

10 лютого (неділя) – стрижка цього дня допоможе зберегти ясність розуму та налаштує на нові ідеї та цілі.

11 лютого (понеділок) – не бажано вкорочувати цього дня волосся, адже це може призвести до значих втрат у бізнесі.

12 лютого (вівторок) – не бійтеся експериментів, адже цей день є дуже вдалим для стрижки.

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13 лютого (середа) – рекомендується трішки підстригти кінчики, підстригати волосся більше, ніж на 5 сантиментрів не бажано.

14 лютого (четвер) – після стрижки цього дня, волосся стане більш легким та здоровішим.

15 лютого (п’ятниця) – місячний календар стрижок радить проводити будь-які маніпуляції з волоссям, щоб зміцнити його та покращити загальний вигляд.



Сприятливі дні для стрижки волосся: 16, 17, 21, 24 лютого та інші дати

16 лютого (субота) – стрижка цього дня допоможе повернути впевненість.

17 лютого (неділя) – якщо ви хочете привернути до себе увагу протилежної статі, то цей день є дуже влучним для зміни іміджу.

18 лютого (понеділок) – ця доба не вдала для стрижки, тому перенесіть похід до перукаря на інший день.

19 лютого (вівторок) – не рекомендується стригти цього дня волосся, адже можете погіршити свій психічний стан.

20 лютого (середа) – негативний день для стрижки, зміна іміджу може принести у ваше життя біль та страждання.

21 лютого (четвер) – нейтральний день для відвідування перукаря, зміна зачіски вам не нашкодить, а навпаки, принесе користь та радість.



Стрижки у лютому 2019 року: стан волосся залежить від стрижки за місячним календарем

22 лютого (п’ятиця) – не рекомендується стригти волосся, адже з часом воно стане не слухняним, буде ламким та втратить блиск.

23 лютого (субота) – місячний календар стрижок рекомендує перенести похід до перукаря на інший день, адже стрижка може призвести до захворювання.

24 лютого (неділя) – якщо ви хочете досягнути успіхів на роботі, то стрижка цьому неабияк посприяє.

25 лютого (понеділок) – стрижка допоможе вам, якщо ви відчуваєте у собі брак сил та енергії.

26 лютого (вівторок) – щоб не втратити успіх, не варто стригти цього дня волосся.

27 лютого (середа) – якщо ви плануєте стрижку волосся цього дня, то робіть це тільки в перукарні, а не вдома.

28 лютого (четвер) – день вдалий для оздоровлення волосся.