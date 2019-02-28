Місячний календар стрижок на березень 2019: цікаві поради

Дуже легко визначити сприятливий день для тієї чи іншої процедури з волоссям можна завдяки місячному календарю стрижок. Перш ніж завітати до перукаря, календар стрижок радить, який саме день краще обрати. Місячний календар допоможе дізнатися свою долю, щоб досягти успіху і уникнути проблем і негараздів.

Час і період стрижки залежить від того, як будуть проходити ваші дні. За допомогою місячного календаря стрижок, де підібрані рекомендації на кожен день, можна легко покращити своє життя, дізнатися, як завадити небезпеці та на що варто очікувати у майбутньому.

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За місячним календарем на березень 2019 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Молодик – 17 березня;

Повний місяць – 2 і 31 березня;

Зростаючий місяць – 1 березня, 18-30 березня;

Спадаючий місяць – 3-16 березня.

Враховуючи особливість впливу місяця на долю та стан людини, ось поради, коли найкраще стригти волосся в цьому місяці:

1 березня – цього дня не рекомендується стригти волосся, адже ви поставите під загрозу своє фізичне та психічне життя.

2 березня – стригти волосся у цей день не бажано. Будь-яке пошкодження волосся негативно позначиться на вашому настрої та посилить стрес і нервове навантаження.

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3 березня – стрижка сприятиме посиленню особистої чарівності та подарує успіх у багатьох починаннях. Однак запам'ятайте, що після стрижки, волосся ростиме повільніше.

4 березня – не найкращий день для походу в салон. Маніпуляції з волоссям позбавлять вас енергії, знизять вашу працездатність, активність та цікавість до життя.

5 березня – стрижка принесе щастя та впевненість у собі. Якщо ви плануєте масштабні зміни у житті, то рекомендується коротко стригти волосся.



Місячний календар стрижок на березень 2019 – коли стригти волосся

6 березня – вдалий день для стрижки волосся, приберіть зайву довжину або пошкоджені кінчики.

7 березня – стрижка волосся цього дня покращить загальний стан вашого здоров'я та дозволить надовго залишити блиск та красу волосся.

8 березня – позитивний день для стрижки волосся. Процедура приверне до вас енергію грошей.

9 березня – стрижка зірве усі заплановані ділові та особисті плани і завадить здійснити задумане.

10 березня – гарний час для будь-яких маніпуляцій з волоссям. Стрижка допоможе оздоровити волосся, надати йому блиску та густоти.

11 березня – стрижка сприятиме вирішенню проблем зі здоров'ям (усуне вірусні інфекції та простуду) і приверне гроші.

12 березня – відвідування перукаря цього дня допоможе уникнути неприємностей і загострить вашу інтуїцію.

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13 березня – утримайтеся від стрижки, щоб не привернути у своє життя біду.

14 березня – стрижка цього дня сприятеме швидкому відновленню волосся.

15 березня – похід до перукаря негативно вплине на стан вашого здоров'я.



Сприятливі дні для стрижки волосся: 17, 18, 23, 26 березня та інші дати

16 березня – не поспішайте цього дня до перукаря. Після стрижки волосся стане ламким, млявим та неслухняним.

17 березня – стрижка покращить стан вашого здоров'я та приверне багатство. Після походу до перукаря волосся ростиме швидше.

18 березня – зміна іміджу принесе у ваше життя додаткові кошти на реалізацію вашої мрії.

19 березня – краще утриматися від стрижки, адже вона може призвести до страхів.

20 березня – цього дня рекомендовано фарбувати волосся, а не стригти. Стрижка може принести погані думки та тривожні навіювання. Зміна кольору волосся принесе гарний настрій і задоволення від життя.

21 березня – якщо у вас проблеми з серцево-судинною чи ендокринною системою, бажано відмовитися від стрижки.



Стрижки у березні 2019 року: стан волосся залежить від стрижки за місячним календарем

22 березня – залиште цього дня своє волосся у спокої і постарайтеся не турбувати його жодними стрижками чи вкороченням кінчиків.

23 березня – стрижка цього дня принесе зміни в життя. Однак, які саме: позитивні чи негативні – невідомо.

24 березня – щоб уникнути неприємностей з волоссям, краще відкладіть стрижку на інший день.

25 березня – поганий день для стрижки, рекомендовано волосся тільки фарбувати.

26 березня – стрижка позитивно вплине на ваше життя.

27 березня – похід до перукаря допоможе у матеріальних питаннях.

28 березня – не можна коротко стригтися, щоб не втратити свою репутацію у суспільстві.

29 березня – краще утриматися від стрижки у цей день.

30 березня – стрижка цього дня надасть вам енергетичне підживлення. Ви станете бадьорішими та щасливішими.

31 березня – дуже негативний день для будь-яких маніпуляцій з волоссям.