Місячний календар стрижок на березень: корисні поради

Завдяки місячному календарю стрижок можна дуже легко визначити сприятливий день для тієї чи іншої процедури з волоссям. Календар стрижок радить, який день краще обрати, щоб завітати до перукаря. Місячний календар допоможе дізнатися свою долю, щоб досягти успіху і уникнути проблем і негараздів.

Від того, як проходитимуть ваші дні, залежить час і період стрижки. За допомогою місячного календаря стрижок, де підібрані рекомендації на кожен день, можна легко покращити своє життя, дізнатися, на що варто очікувати у майбутньому та як завадити небезпеці.

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За місячним календарем на березень 2020 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Молодик – 24 березня о 12:28 хвилин

Повний місяць – 9 березня о 20 годині 48 хвилин

Зростаючий Місяць з 1 по 8 та з 25 по 31 березня

З урахуванням особливостей впливу місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся в цьому місяці:

1 березня (неділя) – рекомендується уникнути стрижки в цей день, аби не накликати у своє життя проблеми та негаразди.

2 березня (понеділок) – стригти волосся у цей день не бажано. Будь-яке пошкодження волосся негативно позначиться на вашому настрої та посилить стрес і нервове навантаження.

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3 березня (вівторок) – в цей день можна підстригти кінчики волосся, але не можна кардинально змінювати імідж.

4 березня (середа) – не найкращий день для походу в салон. Маніпуляції з волоссям позбавлять вас енергії, знизять вашу працездатність, активність та цікавість до життя.

5 березня (четвер) – якщо ваше волосся ослаблене та ламке, стрижка допоможе його оздоровити.



Місячний календар стрижок на березень 2020 – коли стригти волосся

6 березня (п’ятниця) – стрижка принесе щастя та впевненість у собі. Якщо ви плануєте масштабні зміни у житті, то рекомендується коротко стригти волосся.

7 березня (субота) – вдалий день для зміни іміджу, фарбування волосся та оздоровлення шевелюри.

8 березня (неділя) – стрижка зірве усі заплановані ділові та особисті плани і завадить здійснити задумане.

9 березня (понеділок) – цього дня відкладіть похід до перукаря, краще потіште себе домашніми масками, які допоможуть оздоровити волосся.

10 березня (вівторок) – не рекомендується в цей день стригти волосся, адже ви можете нашкодити своєму здоров’ю.

11 березня (середа) – вдалий час для зміни іміджу. Можете сміливо експериментувати зі зміною зачіски, результат вас неабияк вразить.

12 березня (четвер) – не бажано вкорочувати цього дня волосся, адже це може призвести до значних втрат у бізнесі.

13 березня (п’ятниця) – ця доба невдала для стрижки, тому перенесіть похід до перукаря на інший день.

14 березня (субота) – не рекомендується стригти цього дня волосся, адже можете погіршити свій психічний стан.

15 березня (неділя) – стрижка допоможе вам, якщо ви відчуваєте у собі брак сил та енергії.



Сприятливі дні для стрижки волосся: 20, 21, 26, 27 березня та інші дати

16 березня (понеділок) – щоб не втратити успіх, не варто стригти цього дня волосся.

17 березня (вівторок) – якщо ви плануєте стрижку волосся цього дня, то робіть це тільки в перукарні, а не вдома.

18 березня (середа) – в цей день краще уникнути стрижки, адже ви можете позбутися енергії та втратите сили.

19 березня (четвер) – не варто стригти волосся саме в цей день, адже можете привернути до себе постійну втому та поганий настрій.

20 березня (п’ятниця) – якщо цього дня відвідати перукаря, то покращиться зовнішній вигляд та збільшиться респектабельність.

21 березня (субота) – стрижка залучить успіх в очах близьких людей та колег. Вона сприятиме посиленню особистої чарівності.



Стрижки у березні 2020 року: стан волосся залежить від стрижки за місячним календарем

22 березня (неділя) – якщо підстригти волосся у цей день, то, ймовірно, знизиться ваша активність та енергійність.

23 березня (понеділок) – цей день нейтральний для зміни іміджу, адже не несе собою ні поганого впливу, ні хорошого.

24 березня (вівторок) – невдалий день для стрижки, адже після неї у вас можуть виникнути довготривалі сварки у сім'ї.

25 березня (середа) – стрижка погана тим, що завадить здійснити задумане.

26 березня (четвер) – зміни зачіски сприяє цікавим подіям у вашому житті.

27 березня (п’ятниця) – стрижка цього дня відкриває усю вашу енергію та надасть працьовитості та бадьорості на довгий період.

28 березня (субота) – стрижка у цей день принесе вам енергію та достаток.

29 березня (неділя) – візит до перукаря позитивно вплине на стан вашого здоров’я. Особлива користь буде від стрижки гарячими ножицями.

30 березня (понеділок) – стрижка дозволить зберегти зачіску та красу на довгий період.

31 березня (вівторок) – перенесіть зміну іміджу на більш вдалий день, який буде наповнений енергетикою.