Місячний календар стрижок на грудень: цікаві поради

Місячний календар стрижок допоможе визначити сприятливий та несприятливий день для кардинальної зміни іміджу. У ньому йдеться про рекомендації на кожен день, які стосуються маніпуляцій з волоссям.

Час і період стрижки залежить від того, як будуть проходити ваші дні. За допомогою місячного календаря стрижок, де підібрані рекомендації на кожен день, можна легко покращити своє життя, дізнатися, як завадити небезпеці та на що варто очікувати у майбутньому.

Читайте також: Ретроградний Меркурій у 2020 році: як він вплине на всі знаки зодіаку

За місячним календарем на грудень 2019 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Новолуння – 26 грудня о 8 годині 13 хвилин.

Повний місяць – 12 грудня о 8 годині 12 хвилин.

Зростаючий місяць – 1 – 11, 27 – 31 грудня 2019.

Спадаючий місяць – з 13 по 25 грудня 2019.

Місячне затемнення – немає.

Сонячне затемнення – немає.

З урахуванням особливостей впливу місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся в цьому місяці:

1 грудня – день нейтральний для змін, втім рекомендується приділити увагу саме лікуванню волосся.

2 грудня – астрологи рекомендують стригти волосся в цей день, щоб отримати фінансове благополуччя.

3 грудня – стрижка принесе вам впевненість в собі, щасливі моменти та залучить у життя позитивні зміни.

4 грудня – похід до перукаря може негативно вплинути на вашу енергетику.

5 грудня – зміна іміджу в цей день покращить ваше здоров’я, а волосся після стрижки буде швидко рости.



Місячний календар стрижок на грудень 2019 – коли стригти волосся

6 грудня – рекомендується відтермінувати похід до перукаря.

7 грудня – стрижка в цей день принесе вашому волоссю здоров’я та красу.

8 грудня – благополучний період для стрижки волосся, зміни в цей день підуть лише на користь.

9 грудня – чудовий день, щоб змінити свою зовнішність, підстригти волосся і навіть пофарбувати його.

10 грудня – стрижка в цей день принесе щастя.

11 грудня – присвятіть цей день лікуванню волосся.

12 грудня – невдалий день для відвідування перукаря, стрижка викличе сварки у сім’ї.

Читайте також: Місячний календар на грудень 2019

13 грудня – краще утриматися від стрижки волосся у цей день, адже у вас можуть виникнути проблеми з навчанням, здоров’ям та фінансами.

14 грудня – цього дня не варто дуже скорочувати довжину свого волосся, адже ви можете зменшити свій успіх.

15 грудня – не стрижіть волосся в цей день, бо можете накликати хворобу.



Сприятливі дні для стрижки волосся: 16, 19, 26, 39 грудня та інші дати

16 грудня – надзвичайно вдалий день для стрижки волосся.

17 грудня – після ваших довготривалих маніпуляцій з волоссям, дайте йому трішки відпочити, бо є ймовірність, що вони стануть дуже непослушними.

18 грудня – день не надто приємний для будь-яких маніпуляцій з волоссям, адже в майбутньому стрижка може призвести до неприємностей.

19 грудня – вдалий час для стрижки волосся. Навіть, якщо підстригти тільки кінчики, то волосся стане сильним і міцним. Рости воно буде повільно, однак буде густе і здорове.

20 грудня – неблагополучний день для стрижки волосся.

21 грудня – якщо підстрижете волосся у цей день, воно буде неслухняним.



Стрижки у грудні 2019 року: стан волосся залежить від стрижки за місячним календарем

22 грудня – поганий день для стрижки. Відкладіть похід до перукаря на інший день.

23 грудня – нейтральний день для стрижки волосся.

24 грудня – невдалий день для укорочення волосся, ви ризикуєте втратити успіх та друзів.

25 грудня – оптимальний день для будь-яких маніпуляцій з волоссям.

26 грудня – похід до перукаря у цей день пришвидшить ріст вашого волосся і розкриє внутрішній потенціал.

27 грудня – день не сприяє ні стрижкам, ні фарбуванню.

28 грудня – у цей день рекомендується висвітлити волосся і не боятися жодних маніпуляцій з волоссям.

29 грудня – дуже невдалий час для стрижки довгого волосся, після цього протягом двох тижнів можуть бути проблеми зі здоров’ям.

30 грудня – сприятливий день в місячному календарі, який подарує після стрижки

31 грудня – стрижка в цей день допоможе покращити ваше фінансове благополуччя.