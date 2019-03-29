Місячний календар стрижок на квітень 2019: важливі поради

Завдяки місячному календарю стрижок можна дуже легко визначити сприятливий день для тієї чи іншої процедури з волоссям. Календар стрижок радить, який день краще обрати, щоб завітати до перукаря. Місячний календар допоможе дізнатися свою долю, щоб досягти успіху і уникнути проблем і негараздів.

Час і період стрижки залежить від того, як будуть проходити ваші дні. За допомогою місячного календаря стрижок, де підібрані рекомендації на кожен день, можна легко покращити своє життя, дізнатися, як завадити небезпеці та на що варто очікувати у майбутньому.

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За місячним календарем на квітень 2019 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Повний місяць – 19 квітня о 14 годині 12 хвилин.

Зростаючий місяць – з 6 по 18 квітня 2019.

Спадаючий місяць – 1 – 4, 20 – 30 квітень 2019.

Враховуючи особливість впливу місяця на долю та стан людини, ось поради, коли найкраще стригти волосся в цьому місяці:

1 квітня (понеділок) – цього дня добре експериментувати зі своїм волоссям. Не бійтеся змінювати свій імідж та сміливо виконуйте будь-які бажання.

2 квітня (вівторок) – позитивний день для стрижки. Зміна іміджу принесе вам хороший настрій та великий заряд енергії на роботі.

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3 квітня (середа) – цього дня не варто експериментувати зі своїм волоссям. Відкладіть похід до перукаря на інший день.

4 квітня (четвер) – перенесіть зміну іміджу на більш вдалий день, який буде наповнений енергетикою.

5 квітня (п’ятниця) – один з найбільш негативних днів для будь-яких дій з волоссям.



Місячний календар стрижок на квітень 2019 – коли стригти волосся

6 квітня (субота) – неблагополучний день для стрижки волосся. Похід до перукаря може призвести до сварок.

7 квітня (неділя) – нова зачіска подарує волоссю ідеальний вигляд. Після стрижки воно стане блискучим, густим та здоровим.

8 квітня (понеділок) – стрижка у цей день призведе до дискомфорту. У вас постійно буде відчуття, що ви можете втратити когось з близьких. Можливо, у вас загостриться хвороба пов’язана з горлом та ротовою порожниною.

9 квітня (вівторок) – день дуже сприятливий для стрижки, волосся ростиме швидко.

10 квітня (середа) – у цей день краще уникнути стрижки волосся, адже можна підхопити застуду.

11 квітня (четвер) – стрижка позитивно позначиться на вашій інтуїції, однак волосся стане менш слухняним.

12 квітня (п’ятниця) – зміна іміджу принесе безліч негативних емоцій. Цього дня волосся краще не чіпати.

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13 квітня (субота) – неблагополучний день для стрижки волосся. Після відвідування перукаря на вас можуть очікувати проблеми.

14 квітня (неділя) – цього дня будь-які маніпуляції з волоссям підуть на користь. Після стрижки воно стане блискучим та густим.

15 квітня (понеділок) – утримайтеся від походу до перукаря, адже цей день може погіршити ваше здоров’я.



Сприятливі дні для стрижки волосся: 24, 26, 27, 28 квітня та інші дати

16 квітня (вівторок) – неабияк позитивний день для стрижки, зачіска буде триматися довго, а волосся швидко відросте.

17 квітня (середа) – стрижку краще перенести на більш благополучний період, адже цей день може принести нещастя та збільшити можливість травм.

18 квітня (четвер) – стрижка цього дня справить на вас грошову енергію та потік, однак волосся не буде довго тримати форми.

19 квітня (п’ятниця) – рекомендується не стригти волосся у цей день, адже ви позбавитеся бадьорості та енергії на довгий час.

20 квітня (субота) – неблагополучний день для відвідування перукаря. Стрижка у цей день негативно вплине на ваше самопочуття.

21 квітня (неділя) – невдалий день для стрижки волосся, адже ви можете розвинути у собі негативні звички.



Стрижки у квітні 2019 року: стан волосся залежить від стрижки за місячним календарем

22 квітня (понеділок) – неефективний день для будь-яких маніпуляцій з волоссям. Стрижка швидко відросте, а колір через деякий час змиється.

23 квітня (вівторок) – цього дня не рекомендується стригти волосся, адже ви поставите під загрозу своє фізичне та психічне життя.

24 квітня (середа) – стрижка сприятиме посиленню особистої чарівності та подарує успіх у багатьох починаннях. Однак запам'ятайте, що після стрижки, волосся ростиме повільніше.

25 квітня (четвер) – не найкращий день для походу в салон. Маніпуляції з волоссям позбавлять вас енергії, знизять вашу працездатність, активність та цікавість до життя.

26 квітня (п'ятниця) – благополучний день для стрижки волосся. Стрижка принесе щастя та впевненість у собі. Якщо ви плануєте масштабні зміни у житті, то рекомендується коротко стригти волосся.

27 квітня (субота) – вдалий день для стрижки волосся, приберіть зайву довжину або пошкоджені кінчики.

28 квітня (неділя) – стрижка у цей день надасть шкірі обличчя гарний колір та покращить фінансове становище.

29 квітня (понеділок) – не надто вдалий день для будь-яких маніпуляцій з волоссям. Стрижка забере вашу енергію та силу.

30 квітня (вівторок) – стрижка волосся цього дня покращить загальний стан вашого здоров'я та дозволить надовго залишити блиск та красу волосся.