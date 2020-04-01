Місячний календар стрижок на квітень 2020: цікаві поради

Дуже легко визначити сприятливий день для тієї чи іншої процедури з волоссям можна завдяки місячному календарю стрижок. Перш ніж завітати до перукаря, календар стрижок радить, який саме день краще обрати. Місячний календар допоможе дізнатися свою долю, щоб досягти успіху і уникнути проблем і негараздів.

Час і період стрижки залежить від того, як будуть проходити ваші дні. За допомогою місячного календаря стрижок, де підібрані рекомендації на кожен день, можна легко покращити своє життя, дізнатися, як завадити небезпеці та на що варто очікувати у майбутньому.

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За місячним календарем на квітень 2020 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Повний місяць – 8 квітня о 05:35

Молодик – 23 квітня о 05:25

Зростаючий місяць – 2 квітня об 11:57

Спадаючий місяць – 9 квітня о 21:38

Враховуючи особливість впливу місяця на долю та стан людини, ось поради, коли найкраще стригти волосся в цьому місяці:

1 квітня (середа) – поганий день для вкорочення волосся, який несе погану енергетику.

2 квітня (четвер) – підстрижіть у цей день кінчики, але кардинально змінювати імідж не рекомендується.

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3 квітня (п'ятниця) – стрижка зробить волосся густим та здоровим.

4 квітня (субота) – якщо ваше волосся ослаблене та ламке, стрижка допоможе його оздоровити.

5 квітня (неділя) – сприятливий день для вкорочення волосся, отриманим результатом ви будете дуже задоволені.



Місячний календар стрижок на квітень 2020 – коли стригти волосся

6 квітня (понеділок) – вдалий день для зміни іміджу. Новою стрижкою ви притягнете у своє життя кохану людину.

7 квітня (вівторок) – стрижка принесе щастя та впевненість у собі. Якщо ви плануєте масштабні зміни у житті, то рекомендується коротко стригти волосся.

8 квітня (середа) – якщо ви підстрижете своє волосся у цей день, то автоматично зменшите шанси на успіх.

9 квітня (четвер) – невдалий та несприятливий день для стрижки. Заплануйте похід до перукаря на більш сприятливий час.

10 квітня (п'ятниця) – вдалий день для зміни іміджу, фарбування волосся та оздоровлення шевелюри.

11 квітня (субота) – обирайте будь-який варіант стрижки, чи повністю зміна образу, чи лише підстригання кінчиків. Від будь-якої стрижки волосся стане густішим та здоровішим.

12 квітня (неділя) – стрижка зірве усі заплановані ділові та особисті плани і завадить здійснити задумане.

13 квітня (понеділок) – сприятливий день для стрижки та фарбування волосся.

14 квітня (вівторок) – вдалий час для зміни іміджу. Можете сміливо експериментувати зі зміною зачіски, результат вас неабияк вразить.

15 квітня (середа) – щоб не вкоротити свій успіх, не стрижіть надто коротко своє волосся.



Сприятливі дні для стрижки волосся: 17, 20, 22, 23 квітня та інші дати

16 квітня (четвер) – негативний день для стрижки волосся, адже ви можете зруйнувати усі свої плани.

17 квітня (п'ятниця) – стрижка добре вплине на стан волосся, оздоровить його та подарує міцність. Втім від фарбування волосся яскравими кольорами варто відмовитися.

18 квітня (субота) – не бажано вкорочувати цього дня волосся, адже це може призвести до значних втрат у бізнесі.

19 квітня (неділя) – щоб не зіпсувати стан свого волосся, рекомендується відмовитися від стрижки.

20 квітня (понеділок) – якщо ви давно хотіли кардинально змінити свій імідж – сьогоднішній день цьому ідеально сприяє. Ви будете задоволені виглядом у дзеркалі.

21 квітня (вівторок) – ця доба невдала для стрижки, тому перенесіть похід до перукаря на інший день.



Стрижки у квітні 2020 року: стан волосся залежить від стрижки за місячним календарем

22 квітня (середа) – якщо ви хочете пришвидшити ріст свого волосся – то можете вкоротити кінчики. Після цього волосся буде дуже швидко рости.

23 квітня (четвер) – вдалий час для оздоровлення волосся. Рекомендується робити різноманітні маски для волосся.

24 квітня (п'ятниця) – стрижка допоможе вам, якщо ви відчуваєте у собі брак сил та енергії.

25 квітня (субота) – цей день є вкрай негативним для будь-яких маніпуляцій з волоссям. Після стрижки ви досить довго можете спостерігати погане самопочуття.

26 квітня (неділя) – чудовий день для експериментів з волоссям, отриманий результат вас дуже здивує.

27 квітня (понеділок) – щоб не втратити успіх, не варто стригти цього дня волосся.

28 квітня (вівторок) – вдалий час для стрижки волосся, адже він притягне до вас фінансове благополуччя.

29 квітня (середа) – якщо ви плануєте стрижку волосся цього дня, то робіть це тільки в перукарні, а не вдома.

30 квітня (четвер) – в цей день краще уникнути стрижки, адже ви можете позбутися енергії та втратите сили.