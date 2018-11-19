Дуже легко визначити сприятливий день для тієї чи іншої процедури з волоссям можна завдяки місячному календарю стрижок. Перш ніж завітати до перукаря, календар стрижок радить, який саме день краще обрати. Місячний календар допоможе дізнатися свою долю, щоб досягти успіху і уникнути проблем і негараздів.

Час і період стрижки залежить від того, як будуть проходити ваші дні. За допомогою місячного календаря стрижок, де підібрані рекомендації на кожен день, можна легко покращити своє життя, дізнатися, як завадити небезпеці та на що варто очікувати у майбутньому.

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За місячним календарем на листопад 2018 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Повний місяць – 23 листопада о 08 годині 39 хвилин.

Зростаючий місяць з 8 по 22 листопада 2018.

Спадаючий місяць з 1 по 6, з 24 по 30 листопада 2018.

1 листопада (четвер) – стрижку не варто робити цього дня, адже вона ставить під загрозу фізичне і психічне здоров’я.

2 листопада (п’ятниця) – чудовий день для стрижки, волосся буде рости повільніше, проте буде здоровішим.

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3 листопада(субота) – стрижку бажано відкласти, адже вона може привести до депресій і травм.

4 листопада (неділя) – вдалий період для стрижки, зачіска довго зберігатиме форму, а волосся стане міцнішим та здоровішим.

5 листопада (понеділок) – нейтральний день для зміни іміджу, однак від походу до перукаря краще відмовитися.



Місячний календар стрижок на листопад 2018 – коли стригти волосся

6 листопада (вівторок) – чудовий час для зміни зачіски та кольору волосся.

7 листопада (середа) – щоб налаштувати волосся на енергетичну роботу, спланувати зміну іміджу краще в кінці місячної доби, після 16:00 години.

8 листопада (четвер) – нейтральний день для стрижки, проте від фарбування та завивки краще утриматись.

9 листопада (п’ятниця) – надзвичайно сприятливий час для стрижки. Зміна іміджу забезпечить приплив грошей і позитивних емоцій.

10 листопада (субота) – вдалий день для стрижки волосся. Після походу до перукаря, волосся ростиме швидше і стане міцнішим.

11 листопада (неділя) – якщо у вас є проблеми з випадінням волосся, то після стрижки, волосся стане слухняним і майже не випадатиме.

12 листопада (понеділок) – стрижка допоможе вирішити наявні проблеми зі здоров’ям, особливо позбавитися від вірусних інфекцій і простуд. Зміна іміджу також приверне гроші.

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13 листопада (вівторок) – прекрасний час для зміцнення коренів волосся та підживлення. У цей день варто робити масаж шкіри голови, вітамінні обгортання та маски.

14 листопада (середа) – у цей день бажано уникнути походу до перукаря, адже стрижка не принесе жодного результату.

15 листопада (четвер) – вдала нагода, щоб змінити зачіску та почати нове життя. Після стрижки волосся ростиме швидше та стане менш ламким.



Сприятливі дні для стрижки волосся: 17, 19, 21, 24 листопада та інші дати

16 листопада (п’ятниця) – несприятливий день для будь-яких процедур з волоссям, з походом до перукаря краще почекати.

17 листопада (субота) – якщо хочете прискорити ріст волосся – стрижіть його сьогодні. Зміна зачіски збереже здоров’я та захистить від кривдників.

18 листопада (неділя) – несприятливий час для стрижки. Волосся стане неслухняним, а зачіска не триматиме форму.

19 листопада (понеділок) – стрижка покращить інтуїцію та допоможе вирішити проблеми в бізнесі.

20 листопада (вівторок) – небезпечний період для стрижки волосся, адже відновити його буде дуже складно.

21 листопада (середа) – стрижка у цей день покращить ваш загальний стан та приверне успіх у всіх починання.



Стрижки у листопаді 2018 року: стан волосся залежить від стрижки за місячним календарем

22 листопада (четвер) – цього дня варто утриматися від стрижки, дозволяється лише трішки підрізати кінчики.

23 листопада (п’ятниця) – якщо ви не запланували великих змін, то стрижка піде вам на користь. Якщо попереду на вас чекають нові починання, то від зміни іміджу варто утриматися.

24 листопада (субота) – стрижка позитивно вплине на привернення у ваше життя нового кохання, або ж покращить стосунки, якщо у вас є друга половинка.

25 листопада (неділя) – цього дня бажано уникнути будь-яких маніпулювань з волоссям, аби не привернути неприємностей зі здоров’ям.

26 листопада (понеділок) – похід до перукаря краще відкласти, адже стрижка не триматиме форми, і, ймовірно, ви не отримаєте бажаного результату.

27 листопада (вівторок) – стрижка дозволить здійснити омріяне, а також пришвидшить ріст волосся.

28 листопада (середа) – сприятливий день для стрижки волосся, зачіска буде охайною, а волосся здоровим та блискучим.

29 листопада (четвер) – стрижка цього дня допоможе налагодити відносини з недоброзичливцями.

30 листопада (п’ятниця) – якщо змінити зачіску, то вона довго триматиме форму та стане здоровішою.