Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради

Легко визначити сприятливий день для тієї чи іншої процедури з волоссям можна завдяки місячному календарю стрижок. Перш ніж завітати до перукаря, календар стрижок радить, який саме день краще обрати. Місячний календар допоможе дізнатися свою долю, щоб досягти успіху, уникнути проблем і негараздів.

Час і період стрижки залежить від того, як будуть проходити ваші дні. За допомогою місячного календаря стрижок, де підібрані рекомендації на кожен день, можна легко покращити своє життя, дізнатися, як завадити небезпеці та на що варто очікувати у майбутньому.

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За місячним календарем на листопад 2019 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Новолуння – 26 листопада о 18: 05 годині.

Повний місяць – 12 листопада о 16: 34 годині.

Зростаючий місяць – 1 – 11, 27 – 30 листопада 2019.

Спадаючий місяць – з 13 по 25 листопада 2019.

Місячне затемнення – немає.

Сонячне затемнення – немає.

1 листопада (п’ятниця) – гарний час для зміни іміджу, нова стрижка піде вас на користь

2 листопада (субота) – стрижка цього дня наділить вас творчою самореалізацією і радістю до життя.

3 листопада (неділя) – сприятливий день для стрижки волосся та зміни зачіски. Після зміни іміджу волосся буде швидко рости та не буде сіктися.

4 листопада (понеділок) – відкладіть похід до перукаря в цей день. Після стрижки у вас може погіршитися зір.

5 листопада (вівторок) – стрижка у цей день прийде на допомогу тим, у кого повільно росте волосся. Після відвідування перукаря у вас помітно прискориться ріст волосся.



Місячний календар стрижок на листопад 2019 – коли стригти волосся

6 листопада (середа) – у цей день краще утриматися від зміни іміджу, аби не накликати біду.

7 листопада (четвер) – несприятливий день для стрижки волосся. За можливості, варто утриматися від миття голови у цей день, аби уникнути утворення лупи.

8 листопада (п’ятниця) – від стрижки в цей день краще утриматися, адже у вас можуть з’явитися погані звички, а також зросте потяг до алкоголю.

9 листопада (субота) – стрижку сьогодні не рекомендується робити, оскільки вона може призвести до ослаблення імунної системи.

10 листопада (неділя) – похід до перукаря цього дня поставить під загрозу ваше фізичне та психічне здоров'я.

11 листопада (понеділок) – цей день сприятливий для зміни іміджу. Рекомендується стригти волосся тим, хто потребує лікування та зміцнення. Втім звертайте увагу лише на екологічні засоби, від хімічних препаратів краще утриматися.

12 листопада (вівторок) – зміна іміджу посилить вашу внутрішню енергію та красу.

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13 листопада (середа) – стрижка у цей день прискорить ріст волосся і допоможе зробити зачіску більш об’ємною.

14 листопада (четвер) – похід до перукаря у цей день може призвести до розчарування.

15 листопада (п’ятниця) – стрижка цього дня вийде ідеальною та покращить вам настрій.



Сприятливі дні для стрижки волосся: 18, 19, 20, 21 листопада та інші дати

16 листопада (субота) – не рекомендується у цей день відвідувати перукарню. Сьогодні несприятливий день для зміни іміджу.

17 листопада (неділя) – невдалий день для походу до перукаря, адже стрижка може призвести вас до розчарування.

18 листопада (понеділок) – сприятливий день для зміни іміджу. Підстрижене волосся буде виглядати здоровим та доглянутим.

19 листопада (вівторок) – стрижка посилить вашу харизму та підвищить впевненість у собі.

20 листопада (середа) – найкращий період для стрижки волосся. Стрижка у цей день допоможе вам вирішити проблеми у бізнесі. Якщо ви хочете змінити імідж ненадовго і хочете, аби до вас швидко повернулася ваша довжина – стрижіть волосся саме у цей день.

21 листопада (четвер) – зміна іміджу в цей день принесе успіх, забезпечить прилив грошей і позитивних емоцій. Стрижіть волосся сьогодні, якщо хочете пришвидшити їхній ріст.



Стрижки у листопаді 2019 року: стан волосся залежить від стрижки за місячним календарем

22 листопада (п'ятниця) – нейтральний день для зміни іміджу. Стрижка не зробить кардинальних змін у вашому житті.

23 листопада (субота) – цього дня не рекомендується стригти волосся, адже ви можете накликати у свій бізнес проблеми.

24 листопада (неділя) – ваш похід до перукаря може негативно позначитися в особистому житті.

25 листопада (понеділок) – астрологи не рекомендують стригти волосся у цей день, адже у вас можуть виникнути фінансові проблеми.

26 листопада (вівторок) – нейтральний день для вкорочення волосся, втім стрижка підвищить вашу впевненість у собі.

27 листопада (середа) – вдалий день для стрижки. Зміна іміджу благополучно вплине на кар’єрний зріст та ваші взаємини з людьми.

28 листопада (четвер) – стрижка та фарбування волосся зроблять вас більш успішними та працьовитими.

29 листопада (п’ятниця) – чудовий день для зміни іміджу. Після стрижки у вас зупиниться ламкість волосся.

30 листопада (субота) – стрижка у цей день допоможе вирішити матеріальні питання та покращить стан вашого здоров’я.