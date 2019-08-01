Місячний календар стрижок на серпень 2019: цікаві поради

Дуже легко визначити сприятливий день для тієї чи іншої процедури з волоссям можна завдяки місячному календарю стрижок. Перш ніж завітати до перукаря, календар стрижок радить, який саме день краще обрати. Місячний календар допоможе дізнатися свою долю, щоб досягти успіху, уникнути проблем і негараздів.

Час і період стрижки залежить від того, як будуть проходити ваші дні. За допомогою місячного календаря стрижок, де підібрані рекомендації на кожен день, можна легко покращити своє життя, дізнатися, як завадити небезпеці та на що варто очікувати у майбутньому.

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За місячним календарем на серпень 2019 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Новолуння– 1 серпня о 6: 11 хвилин, 30 серпня о 13: 37 хвилин.

Повний місяць – 15 серпня о 15:29 хвилин.

Зростаючий місяць з 2 по 14 серпня.

Спадаючий місяць з 16 по 29 серпня.

Місячне затемнення – немає.

Сонячне затемнення – немає.

1 серпня (четвер) – похід до перукаря позитивно відобразиться на вашому зовнішньому вигляді.

2 серпня (п’ятниця) – стрижка надасть волоссю енергію, однак воно буде рости повільніше.

3 серпня (субота) – зміна іміджу в цей день залучить успіх, ви станете красивішими та привабливішими.

4 серпня (неділя) – сприятливий день для стрижки та фарбування волосся.

5 серпня (понеділок) – від стрижки в цей день краще утриматися, адже у вас можуть з’явитися погані звички, а також зросте потяг до алкоголю.



Місячний календар стрижок на серпень 2019 – коли стригти волосся

6 серпня (вівторок) – щоб залучити в життя щастя та успіх, варто відвідати перукаря. Для тих, хто планує кардинальні зміни – бажано підстригтися коротко.

7 серпня (середа) – стрижка залучить у ваше життя гроші та позитивну енергію, а ваше волосся буде швидко рости та відновлюватися.

8 серпня (четвер) – похід до перукаря в цей день залучить творчу самореалізацію та налаштує на позитивний настрій. Хто хоче відростити волосся у короткий термін – бажано стригти саме сьогодні.

9 серпня (п’ятниця) – стрижка в цей день може привернути до людини злих духів, що погано позначиться на вашому самопочутті та здоров’ї.

10 серпня (субота) – у цей день краще утриматися від стрижки, аби не накликати біду.

11 серпня (неділя) – відкладіть похід до перукаря в цей день. Після стрижки у вас може погіршитися зір.

12 серпня (понеділок) – зміна зачіски або стрижка принесе у ваше життя щастя та успіх.

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13 серпня (вівторок) – для зміни іміджу дозволяється робити будь-які маніпуляції з волоссям. Стрижка у цей день покращить інтуїцію.

14 серпня (середа) – стрижка в цей день забезпечить вам довголіття та гарний настрій на довгий період.

15 серпня (четвер) – стрижка забезпечить вас від небезпеки, образ та збереже гарне самопочуття.



Сприятливі дні для стрижки волосся: 16, 19, 20, 21 серпня та інші дати

16 серпня (п’ятниця) – зміна зачіски приверне погляди оточуючих, можливо, на вас чекає оскароносна зустріч.

17 серпня (субота) – цього дня стрижку можна робити лише зранку, адже пізніше вона може погано вплинути на ваше самопочуття.

18 серпня (неділя) – сьогодні не рекомендується відвідувати перукарню, адже у вас може погіршитися здоров’я та виникнуть труднощі в особистому житті.

19 серпня (понеділок) – зміна іміджу в цей день піде лише на користь. Окрім стрижки, волосся також можна пофарбувати та зробити укладку.

20 серпня (вівторок) – стрижка гарно позначиться на зовнішньому вигляді, залучить цікавих людей та принесе щастя.

21 серпня (середа) – стан волосся після стрижки значно покращиться, а також посилиться ваша харизма. Це найкращий день для відвідування перукаря у серпні.



Стрижки у серпні 2019 року: стан волосся залежить від стрижки за місячним календарем

22 серпня (четвер) – сьогодні не рекомендується відвідувати перукаря, оскільки у вас можуть виникнути головні болі, підвищення тиску та поява страху.

23 серпня (п’ятниця) – щоб уникнути неприємностей зі здоров’ям (ломота в кістках і суглобах, ячмінь, мігрень) не рекомендується стригти волосся. Втім фарбування волосся у всі відтінки світлого залучить успіх в кар’єрі.

24 серпня (субота) – нова зачіска може погано вплинути на стан вашого здоров’я.

25 серпня (неділя) – несприятливий день для відвідування перукаря. Зміна зачіски призведе до проблем зі здоров’ям, а також може призвести до багатьох труднощів.

26 серпня (понеділок) – після стрижки волосся стане густішим, а також покращиться працездатність та з’являться нові ідеї.

27 серпня (вівторок) – стрижка в цей день зробить вас привабливішими і покращить фінансовий стан.

28 серпня (середа) – зміна іміджу посилить респектабельність, проте стригти дуже коротко волосся не рекомендується.

29 серпня (четвер) – не стрижіть волосся в цей день, адже у вас можуть виникнути погані звички, а також зросте потяг до алкогольних напоїв.

30 серпня (п’ятниця) – стрижка у цей день дозволить вирішити матеріальні питання, а також покращить загальний стан здоров’я.

31 серпня (субота) – відкладіть візит до перукаря, оскільки зміна зачіски може стати причиною погіршення зору.