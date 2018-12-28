Календар стрижок на січень 2019: важливі поради

Місячний календар стрижок допоможе визначити сприятливий та несприятливий день для кардинальної зміни іміджу. У ньому йдеться про рекомендації на кожен день, які стосуються маніпуляцій з волоссям.

За допомогою місячного календаря стрижок, де підібрані рекомендації на кожен день, можна легко покращити своє життя та дізнатися на що варто очікувати у майбутньому.

Читайте також: Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині

За місячним календарем на січень 2019 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Повний місяць – 21 січня о 8 годині 15 хвилин.

Зростаючий місяць – з 6 по 20 січня 2019.

Спадаючий місяць – з 1 по 5 і з 22 по 31 січня 2019.

З урахуванням особливостей впливу місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся в цьому місяці:

1 січня (вівторок) – стригти волосся цього дня не рекомендується, адже можете поставити під загрозу фізичне здоров’я.

2 січня (середа) – стрижка може призвести до депресії і травм.

Читайте також: Гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку

3 січня (четвер) – календар стрижок рекомендує змінити імідж саме цього дня, адже цей час вдалий для зміни іміджу.

4 січня (п’ятниця) – не надто вдалий день для серйозних змін з волоссям, адже ви ризикуєте втратити свій успіх та везіння.

5 січня (субота) – стрижка принесе щастя та впевненість у собі. Тим, хто планує великі зміни в житті, підстригти рекомендується лише кінчики волосся.



Місячний календар стрижок на січень 2019 – коли стригти волосся

6 січня (неділя) – від зміни іміджу цього дня варто утриматися. За повір’ям, волосся стригти в місяці Молодик не можна, адже таким чином вкоротите собі життя.

7 січня (понеділок) – астрологи кажуть, що завдяки стрижці цього дня, ви зможете покращити своє фінансове становище.

8 січня (вівторок) – для стрижки цей день є не надто вдалим, а от фарбування волосся пройде на відмінно.

9 січня (середа) – похід до перукаря подарує творчу реалізацію, налаштує ваше життя на хвилю життєрадісності.

10 січня (четвер) – стрижка в цей день допоможе вирішити проблеми зі здоров’ям, позбавить від вірусних інфекцій та простуд, а також приверне гроші та похвалу від керівництва.

11 січня (п’ятниця) – цей час найкращий для стрижки, адже принесе фінансове благополуччя.

12 січня (субота) – не рекомендується стригти волосся. Ви можете накликати біду та проблеми з керівництвом по роботі.

Читайте також: Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців

13 січня (неділя) – цього дня рекомендується відвідати перукаря, аби бути здоровим до кінця року та для підтримки фізичної форми.

14 січня (понеділок) – стрижка цього дня небезпечна. Ви можете посваритися з близькими друзями чи розійтися з другою половинкою.

15 січня (вівторок) – не рекомендується стригти волосся, адже воно може погано вплинути на ваше самопочуття.



Сприятливі дні для стрижки волосся: 16, 17, 18, 23 січня та інші дати

16 січня (середа) – стрижка оздоровить ваше послаблене волосся та притягне багатство і нові знайомства, також волосся буде швидко рости.

17 січня (четвер) – похід до перукаря цього дня приверне успіх та фінансову допомогу.

18 січня (п’ятниця) – стрижка дозволить вам покращити своє життя та отримати нову енергію та сили на виконання важливих завдань.

19 січня (субота) – цього дня краще утриматися від стрижки, адже можуть трапитися різноманітні неприємності.

20 січня (неділя) – стрижучи волосся цього дня, ви зменшуєте свої шанси на успіх.

21 січня (понеділок) – якщо ви не запланували нових змін, то стрижка піде вам на користь, в іншому випадку від неї краще утриматися.



Стрижки у січні 2019 року: стан волосся залежить від стрижки за місячним календарем

22 січня (вівторок) – якщо у найближчому майбутньому у вас заплановані серйозні зміни, то зміна іміджу лише посилить шанси на успіхи.

23 січня (середа) – цього дня можете сміливо експериментувати зі своєю зовнішністю, адже вона піде вам лише на користь.

24 січня (четвер) – утримайтеся від стрижки цього дня, вона може викликати у вас хворобу.

25 січня (п’ятниця) – стрижка допоможе у вирішенні питань зі здоров’ям, однак стоматолога обійти таки не вдасться. Запишіться до лікаря та перевірте здоров’я порожнини рота, поки це не викликало серйозних захворювань.

26 січня (субота) – зміна іміджу принесе у ваше життя благополуччя, підвищить настрій та покращить емоційний стан.

27 січня (неділя) – не стрижіть волосся цього дня, адже ваш успіх буде дуже короткочасним.

28 січня (понеділок) – якщо хочете уникнути неприємностей, перенесіть похід до перукаря на інший день.

29 січня (вівторок) – стрижка подарує помітне емоційне підживлення та красу для волосся.

30 січня (середа) – зміна іміджу цього дня ставить під загрозу психічне здоров’я, тому краще утриматися від походу до перукаря.

31 січня (четвер) – день не надто приємний для стрижки, адже може принести у ваше життя неприємності.