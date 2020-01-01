Місячний календар стрижок на січень 2020: цікаві поради

Дуже легко визначити сприятливий день для тієї чи іншої процедури з волоссям можна завдяки місячному календарю стрижок. Перш ніж завітати до перукаря, календар стрижок радить, який саме день краще обрати. Місячний календар допоможе дізнатися свою долю, щоб досягти успіху, уникнути проблем і негараздів.

Час і період стрижки залежить від того, як будуть проходити ваші дні. За допомогою місячного календаря стрижок, де підібрані рекомендації на кожен день, можна легко покращити своє життя, дізнатися, як завадити небезпеці та на що варто очікувати у майбутньому.

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За місячним календарем на січень 2020 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Перша чверть – 3 січня.

Повний Місяць – 10 січня.

Третя чверть – 17 січня.

Молодий Місяць – 25 січня.

1 січня (середа) – в цей день краще уникнути стрижки, адже ви можете позбутися енергії та втратите сили.

2 січня (четвер) – не варто стригти волосся саме в цей день, адже можете привернути до себе постійну втому та поганий настрій.

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3 січня (п'ятниця) – якщо цього дня відвідати перукаря, то покращиться зовнішній вигляд та збільшиться респектабельність.

4 січня (субота) – щоб не залучити у своє життя негаразди, категорично забороняється стригтися.

5 січня (неділя) – стрижка залучить успіх в очах близьких людей та колег. Вона сприятиме посиленню особистої чарівності.



Місячний календар стрижок на січень 2020 – коли стригти волосся

6 січня (понеділок) – щоб зміцнити своє слабке волосся, рекомендується робити з ним різноманітні маніпуляції.

7 січня (вівторок) – благополучний день для стрижки волосся. Ви будете задоволені результатом та отримаєте заряд позитиву.

8 січня (середа) – якщо підстригти волосся у цей день, то, ймовірно, знизиться ваша активність та енергійність.

9 січня (четвер) – цей день нейтральний для зміни іміджу, адже не несе собою ні поганого впливу, ні хорошого.

10 січня (п'ятниця) – невдалий день для стрижки, адже після неї у вас можуть виникнути довготривалі сварки у сім'ї.

11 січня (субота) – стрижка погана тим, що завадить здійснити задумане.

12 січня (неділя) – щоб не залучити у своє життя негаразди, варто відтермінувати похід до перукаря на майбутнє.

13 січня (понеділок) – не стрижіть волосся в цей день, аби не накликати у своє життя хворобу.

14 січня (вівторок) – зміни зачіски сприяє цікавим подіям у вашому житті.

15 січня (середа) – краще утриматись від відвідувань до перукаря, адже стрижка може призвести до страхів, яких не було раніше.



Сприятливі дні для стрижки волосся: 21, 24, 26, 28 січня та інші дати

16 січня (четвер) – сьогодні не варто стригти волосся. Краще займіться їхнім оздоровленням.

17 січня (п'ятниця) – у цей день не варто стригти волосся, адже стрижка матиме на вас поганий вплив.

18 січня (субота) – якщо у цей день підстригтися, то у майбутньому можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

19 січня (неділя) – варто відмовитися від стрижки, адже вона згодом може погано вплинути на роботу серцево-судинної та ендокринної систем.

20 січня (понеділок) – цього дня краще утриматися від зміни іміджу і перенести похід до перукаря на інший день.

21 січня (вівторок) – стрижка цього дня відкриває усю вашу енергію та надасть працьовитості та бадьорості на довгий період.



Стрижки у січні 2020 року: стан волосся залежить від стрижки за місячним календарем

22 січня (середа) – стрижка та фарбування волосся спровокує у вашому житті сварку.

23 січня (четвер) – день не є надто вдалим для стрижки, відтермінуйте похід до перукаря.

24 січня (п'ятниця) – стрижка у цей день принесе вам енергію та достаток.

25 січня (субота) – цього дня краще уникнути будь-яких маніпуляцій з волоссям.

26 січня (неділя) – візит до перукаря позитивно вплине на стан вашого здоров’я. Особлива користь буде від стрижки гарячими ножицями.

27 січня (понеділок) – стрижка цього дня може призвести до розчарування.

28 січня (вівторок) – стрижка дозволить зберегти зачіску та красу на довгий період.

29 січня (середа) – вдалий день для класичних стрижок. З волоссям можна експериментувати як заманеться. В будь-якому випадку стрижка матиме позитивний результат.

30 січня (четвер) – сприятливий день для фарбування волосся.

31 січня (п'ятниця) – перенесіть зміну іміджу на більш вдалий день, який буде наповнений енергетикою.