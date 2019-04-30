Календар стрижок на травень 2019: цікаві поради

Місячний календар стрижок допоможе визначити сприятливий та несприятливий день для кардинальної зміни іміджу. У ньому йдеться про рекомендації на кожен день, які стосуються маніпуляцій з волоссям.

За допомогою місячного календаря стрижок, де підібрані рекомендації на кожен день, можна легко покращити своє життя та дізнатися на що варто очікувати у майбутньому.

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За місячним календарем на травень 2019 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Новолуння – 5 травня о 1 годині 45 хвилин.

Повний місяць – 19 травня в 00 годин 11 хвилин.

Зростаючий місяць з 6 по 18 травня 2019.

Спадаючий місяць 1 – 4, 20 по 31 травня 2019.

З урахуванням особливостей впливу місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся в цьому місяці:

1 травня (середа) – вдалий день для стрижки та фарбування волосся.

2 травня (четвер) – цього дня стрижка приверне до вас позитивну енергію.

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3 травня (п'ятниця) – цього дня краще утриматися від зміни іміджу і перенести похід до перукаря на інший день.

4 травня (субота) – не стрижіть волосся цього дня, щоб не накликати у своє життя депресію.

5 травня (неділя) – якщо підстригти волосся у цей день, у вас можуть виникнути проблеми у спілкуванні з близькими та друзями.



Місячний календар стрижок на травень 2019 – коли стригти волосся

6 травня (понеділок) – невдалий період для стрижки, зміну іміджу краще відтермінувати.

7 травня (вівторок) – стрижка цього дня відкриває усю вашу енергію та надасть працьовитості та бадьорості на довгий період.

8 травня (середа) – гарний день для стрижки та фарбування волосся.

9 травня (четвер) – стрижка та фарбування волосся спровокує у вашому житті сварку.

10 травня (п'ятниця) – новий колір волосся та стрижка підвищать вашу впевненість в собі.

11 травня (субота) – вдалий день для будь-яких маніпуляцій з волоссям.

12 травня (неділя) – стрижка у цей день дозволить уникнути проблем зі здоров'ям.

13 травня (понеділок) – стрижка цього дня принесе добробут.

14 травня (вівторок) – день благополучний для будь-яких маніпуляцій з волоссям.

15 травня (середа) – день результативної зміни іміджу.



Сприятливі дні для стрижки волосся: 16, 17, 20, 21 травня та інші дати

16 травня (четвер) – стрижка приверне увагу оточуючих і, можливо, вам вдасться зустріти свою другу половинку.

17 травня (п'ятниця) – ідеальний час для стрижки волосся та зміни зачіски.

18 травня (субота) – день не є надто вдалим для стрижки, відтермінуйте похід до перукаря.

19 травня (неділя) – цього дня треба утриматися від стрижки.

20 травня (понеділок) – стрижка у цей день принесе вам енергію та достаток.

21 травня (вівторок) – стрижка волосся у цей день принесе вам щастя, а також залучить красу та здоров’я. Фарбування волосся принесе у життя успіх.



Стрижки у травні 2019 року: стан волосся залежить від стрижки за місячним календарем

22 травня (середа) – стрижка та фарбування волосся зробить вас більш успішними та працьовитішими.

23 травня (четвер) – стрижка цього дня вийде ідеальною та неодмінно підніме настрій.

24 травня (п'ятниця) – найбільш популярний день для маніпуляції з волоссям. Після стрижки волосся почне скоро рости.

25 травня (субота) – цього дня краще уникнути будь-яких маніпуляцій з волоссям.

26 травня (неділя) – візит до перукаря позитивно вплине на стан вашого здоров’я. Особлива користь буде від стрижки гарячими ножицями.

27 травня (понеділок) – стрижка цього дня може призвести до розчарування.

28 травня (вівторок) – стрижка дозволить зберегти зачіску та красу на довгий період.

29 травня (середа) – не благополучний день для стрижок зранку, після 12:00 години можна здійснювати будь-які маніпуляції.

30 травня (четвер) – вдалий день для класичних стрижок. З волоссям можна експериментувати як заманеться. В будь-якому випадку стрижка матиме позитивний результат.

31 травня (п'ятниця) – сприятливий день для фарбування волосся.