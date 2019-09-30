Місячний календар стрижок на жовтень 2019: цікаві поради

Перш ніж завітати до перукаря, календар стрижок радить, який саме день краще обрати. Місячний календар допоможе дізнатися свою долю, щоб досягти успіху, уникнути проблем і негараздів.

Час і період стрижки залежить від того, як будуть проходити ваші дні. За допомогою місячного календаря стрижок, де підібрані рекомендації на кожен день, можна легко покращити своє життя, дізнатися, як завадити небезпеці та на що варто очікувати у майбутньому.

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За місячним календарем на жовтень 2019 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Новолуння – 28 жовтня о 06:38 годині.

Повний місяць – 14 жовтня в 00:08 годині.

Зростаючий місяць з 1-13 та з 29-31 жовтня.

Спадаючий місяць з 15 по 27 жовтня.

Місячне затемнення – немає.

Сонячне затемнення – немає.

1 жовтня (вівторок) – стрижка цього дня змусить вас комплексувати, тож за можливості відмовтеся від неї.

2 жовтня (середа) – стрижка дасть імпульс для творчої самореалізації і зробить вас щасливішим.

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3 жовтня (четвер) – ідеальний час для зміни іміджу гарячими ножицями.

4 жовтня (п'ятниця) – сьогодні стрижка загострить вашу інтуїцію та забезпечить фінансове благополуччя.

5 жовтня (субота) – цього дня не рекомендується стригти волосся, адже ви можете накликати у свій бізнес проблеми.



Місячний календар стрижок на жовтень 2019 – коли стригти волосся

6 жовтня (неділя) – стрижка ідеально підходить для тих, хто хоче вберегти своє здоров'я.

7 жовтня (понеділок) – сьогодні сприятливий день для стрижки. Похід до перукаря залучить у ваше життя нове кохання.

8 жовтня (вівторок) – стрижка збереже ваше здоров'я та захистить від злих та недобрих очей.

9 жовтня (середа) – зміна іміджу в цей день принесе успіх, забезпечить прилив грошей і позитивних емоцій. Стрижіть волосся сьогодні, якщо хочете пришвидшити їхній ріст.

10 жовтня (четвер) – стрижка у цей день допоможе вам вирішити проблеми у бізнесі. Якщо ви хочете змінити імідж ненадовго і хочете, аби до вас швидко повернулася ваша довжина – стрижіть волосся саме у цей день.

11 жовтня (п'ятниця) – астрологи не рекомендують стригти волосся сьогодні, адже у вас можуть виникнути фінансові проблеми.

12 жовтня (субота) – утримайтеся від стрижки, бо в майбутньому у вас можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

13 жовтня (неділя) – день не є надто вдалим для стрижки, відтермінуйте похід до перукаря.

14 жовтня (понеділок) – якщо ви запланували значні зміни, то стрижка піде вам на користь.

15 жовтня (вівторок) – стрижка посилить вашу харизму та підвищить впевненість у собі.



Сприятливі дні для стрижки волосся: 17, 18, 19, 21 жовтня та інші дати

16 жовтня (середа) – невдалий день для походу до перукаря, адже стрижка може призвести вас до розчарування.

17 жовтня (четвер) – стрижка та фарбування волосся зроблять вас більш успішними та працьовитими.

18 жовтня (п'ятниця) – зміна іміджу допоможить вам вирішити матеріальні проблеми.

19 жовтня (субота) – стрижка цього дня вийде ідеальною та покращить вам настрій.

20 жовтня (неділя) – похід до перукаря у цей день може призвести до розчарування.

21 жовтня (понеділок) – стрижка перевершить усі ваші очікування. Ви станете більш впевненою та енергійною.



Стрижки у жовтня 2019 року: стан волосся залежить від стрижки за місячним календарем

22 жовтня (вівторок) – зміна іміджу посилить вашу внутрішню енергію та красу.

23 жовтня (середа) – похід до перукаря цього дня поставить під загрозу ваше фізичне та психічне здоров'я.

24 жовтня (четвер) – від стрижки в цей день краще утриматися, адже у вас можуть з’явитися погані звички, а також зросте потяг до алкоголю.

25 жовтня (п'ятниця) – стрижка наділить вас чарівністю і залучить у ваше життя успіх.

26 жовтня (субота) – у цей день краще утриматися від зміни іміджу, аби не накликати біду.

27 жовтня (неділя) – зміна іміджу принесе вам щастя та достаток. Ваша чарівність буде привертати увагу оточуючих, тож, ймовірно, у вас незабаром з'явиться нове кохання.

28 жовтня (понеділок) – утримайтеся від стрижки цього дня, аби не вкоротити собі життя.

29 жовтня (вівторок) – стрижіться у цей день, щоб забезпечити прилив грошей та позитивних емоцій.

30 жовтня (середа) – відкладіть похід до перукаря в цей день. Після стрижки у вас може погіршитися зір.

31 жовтня (четвер) – стрижка наділить вас творчою самореалізацією і радістю до життя.