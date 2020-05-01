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Місячний календар стрижок на травень: корисні поради

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Календар стрижок на травень 2020 – коли стригти волосся у травні
Місячний календар стрижок на травень / LifeStyle 24

Завдяки місячному календарю стрижок можна дуже легко визначити сприятливий день для тієї чи іншої процедури з волоссям. Календар стрижок радить, який день краще обрати, щоб завітати до перукаря. Місячний календар допоможе дізнатися свою долю, щоб досягти успіху і уникнути проблем і негараздів.

Від того, як проходитимуть ваші дні, залежить час і період стрижки. За допомогою місячного календаря стрижок, де підібрані рекомендації на кожен день, можна легко покращити своє життя, дізнатися, на що варто очікувати у майбутньому та як завадити небезпеці.

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За місячним календарем на травень 2020 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Повний місяць – 7 травня о 04:59. 

Зростаючий Місяць – з 1 по 6 травня, з 23 по 30 травня. 

Спадаючий Місяць  – з 8 по 21 травня. 

З урахуванням особливостей впливу місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся в цьому місяці:

1 травня (п'ятниця) – сьогодні рекомендується підстригти кінчики волосся, але сильно вкорочувати волосся не бажано. 

травня (субота) – стрижка волосся цього дня може добре вплинути на ваше здоров'я. 

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травня (неділя)  в цей день можете стригти волосся, якщо ви хочете його оздоровити. 

травня (понеділок) – нейтральний день для зміни іміджу, стрижка не принесе позитивних чи негативних змін в житті. 

травня (вівторок) – вдалий час для стрижки волосся, адже він притягне до вас фінансове благополуччя.

Календар стрижок на травень 2020
Місячний календар стрижок на травень 2020 – коли стригти волосся

травня (середа) – стрижка цього дня добре позначиться на вашому здоров'ї та настрої. 

травня (четвер) – вдалий день для експериментів із зачіскою. 

травня (п'ятниця) – цього дня краще не стригти волосся, щоб не погіршити свій стан здоров'я. 

травня (субота) – чудовий день для експериментів з волоссям, отриманий результат вас дуже здивує.

10 травня (неділя) – невдалий день для зміни образу, краще перенести стрижку на сприятливіший день. 

11 травня (понеділок) – сьогодні рекомендується зробити особливий догляд для зміцнення волосся: пийте вітаміни, наносьте на волосся маски та олійки.

12 травня (вівторок) – стрижка допоможе вам, якщо ви відчуваєте у собі брак сил та енергії.

13 травня (середа) – нова стрижка приверне увагу протилежної статі та подарує вам красу. 

14 травня (четвер) – щоб не вкоротити успіх, не стрижіть волосся дуже коротко. 

15 травня (п'ятниця) – хороший день для стрижки. Після походу в перукарню, ваше волосся стане густішим та блискучішим. 

Календар стрижок на травень 2020
Сприятливі дні для стрижки волосся: 19, 20, 22, 26 травня та інші дати

16 травня (субота) – ця доба невдала для стрижки, тому перенесіть похід до перукаря на інший день.

17 травня (неділя) – після стрижки волосся буде неслухняним та швидко втратить об'єм, тому рекомендовано перенести похід до перукаря на інший день. 

18 травня (понеділок) – рекомендується перенести стрижку, інакше після зміни іміджу, волосся почне сіктися і випадати. 

19 травня (вівторок) – хороший день для стрижки. Нова зачіска буде подобатися не лише вам, але й усім навколо. 

20 травня (середа) – якщо ви давно хотіли кардинально змінити свій імідж – сьогоднішній день цьому ідеально сприяє. Ви будете задоволені виглядом у дзеркалі.

21 травня (четвер) – якщо ви хочете відростити довжину волосся, то цей день цьому ідеально сприяє, адже після стрижки волосся буде дуже швидко рости.

Календар стрижок на травень 2020
Місячний календар стрижок на травень 2020 – коли стригти волосся

22 травня (п'ятниця) – стрижка в цей день подарує вам енергію, достаток та нових друзів. 

23 травня (субота) – сьогодні рекомендовано стригти волосся тим, хто хоче сповільнити ріст волосся. Після стрижки волосся буде рости дуже повільно. 

24 травня (неділя) – не рекомендовано стригти волосся, адже зміна іміджу може спровокувати нові грошові витрати, які будуть не на часі. 

25 травня (понеділок) – щоб не зіпсувати стан свого волосся, рекомендується відмовитися від стрижки.

26 травня (вівторок) – сьогодні стрижка допоможе вам знайти свою внутрішню гармонію та подарує вам натхнення. 

27 травня (середа) – сприятливий день для зміни іміджу. Підстрижене волосся буде мати гарний вигляд. 

28 травня (четвер) – стрижка добре вплине на стан волосся, оздоровить його та подарує міцність. Втім від фарбування волосся яскравими кольорами варто відмовитися.

29 травня (п'ятниця) – щоб не зазнати скрути у фінансовому плані, від стрижки рекомендовано відмовитися. 

30 травня (субота) – сьогодні можна стригти волосся. Після стрижки волосся оздоровиться: зникне тьмяність, з'явиться блиск та об'єм в коренях. 

31 травня (неділя) – сприятливий день для зміни іміджу, волосся стане міцнішим і буде менше сіктися. Однак варто відмовитися від фарбування.

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Краса Поради
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