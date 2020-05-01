Місячний календар стрижок на травень: корисні поради

Завдяки місячному календарю стрижок можна дуже легко визначити сприятливий день для тієї чи іншої процедури з волоссям. Календар стрижок радить, який день краще обрати, щоб завітати до перукаря. Місячний календар допоможе дізнатися свою долю, щоб досягти успіху і уникнути проблем і негараздів.

Від того, як проходитимуть ваші дні, залежить час і період стрижки. За допомогою місячного календаря стрижок, де підібрані рекомендації на кожен день, можна легко покращити своє життя, дізнатися, на що варто очікувати у майбутньому та як завадити небезпеці.

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За місячним календарем на травень 2020 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Повний місяць – 7 травня о 04:59.

Зростаючий Місяць – з 1 по 6 травня, з 23 по 30 травня.

Спадаючий Місяць – з 8 по 21 травня.

З урахуванням особливостей впливу місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся в цьому місяці:

1 травня (п'ятниця) – сьогодні рекомендується підстригти кінчики волосся, але сильно вкорочувати волосся не бажано.

2 травня (субота) – стрижка волосся цього дня може добре вплинути на ваше здоров'я.

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3 травня (неділя) – в цей день можете стригти волосся, якщо ви хочете його оздоровити.

4 травня (понеділок) – нейтральний день для зміни іміджу, стрижка не принесе позитивних чи негативних змін в житті.

5 травня (вівторок) – вдалий час для стрижки волосся, адже він притягне до вас фінансове благополуччя.



Місячний календар стрижок на травень 2020 – коли стригти волосся

6 травня (середа) – стрижка цього дня добре позначиться на вашому здоров'ї та настрої.

7 травня (четвер) – вдалий день для експериментів із зачіскою.

8 травня (п'ятниця) – цього дня краще не стригти волосся, щоб не погіршити свій стан здоров'я.

9 травня (субота) – чудовий день для експериментів з волоссям, отриманий результат вас дуже здивує.

10 травня (неділя) – невдалий день для зміни образу, краще перенести стрижку на сприятливіший день.

11 травня (понеділок) – сьогодні рекомендується зробити особливий догляд для зміцнення волосся: пийте вітаміни, наносьте на волосся маски та олійки.

12 травня (вівторок) – стрижка допоможе вам, якщо ви відчуваєте у собі брак сил та енергії.

13 травня (середа) – нова стрижка приверне увагу протилежної статі та подарує вам красу.

14 травня (четвер) – щоб не вкоротити успіх, не стрижіть волосся дуже коротко.

15 травня (п'ятниця) – хороший день для стрижки. Після походу в перукарню, ваше волосся стане густішим та блискучішим.



Сприятливі дні для стрижки волосся: 19, 20, 22, 26 травня та інші дати

16 травня (субота) – ця доба невдала для стрижки, тому перенесіть похід до перукаря на інший день.

17 травня (неділя) – після стрижки волосся буде неслухняним та швидко втратить об'єм, тому рекомендовано перенести похід до перукаря на інший день.

18 травня (понеділок) – рекомендується перенести стрижку, інакше після зміни іміджу, волосся почне сіктися і випадати.

19 травня (вівторок) – хороший день для стрижки. Нова зачіска буде подобатися не лише вам, але й усім навколо.

20 травня (середа) – якщо ви давно хотіли кардинально змінити свій імідж – сьогоднішній день цьому ідеально сприяє. Ви будете задоволені виглядом у дзеркалі.

21 травня (четвер) – якщо ви хочете відростити довжину волосся, то цей день цьому ідеально сприяє, адже після стрижки волосся буде дуже швидко рости.



Місячний календар стрижок на травень 2020 – коли стригти волосся

22 травня (п'ятниця) – стрижка в цей день подарує вам енергію, достаток та нових друзів.

23 травня (субота) – сьогодні рекомендовано стригти волосся тим, хто хоче сповільнити ріст волосся. Після стрижки волосся буде рости дуже повільно.

24 травня (неділя) – не рекомендовано стригти волосся, адже зміна іміджу може спровокувати нові грошові витрати, які будуть не на часі.

25 травня (понеділок) – щоб не зіпсувати стан свого волосся, рекомендується відмовитися від стрижки.

26 травня (вівторок) – сьогодні стрижка допоможе вам знайти свою внутрішню гармонію та подарує вам натхнення.

27 травня (середа) – сприятливий день для зміни іміджу. Підстрижене волосся буде мати гарний вигляд.

28 травня (четвер) – стрижка добре вплине на стан волосся, оздоровить його та подарує міцність. Втім від фарбування волосся яскравими кольорами варто відмовитися.

29 травня (п'ятниця) – щоб не зазнати скрути у фінансовому плані, від стрижки рекомендовано відмовитися.

30 травня (субота) – сьогодні можна стригти волосся. Після стрижки волосся оздоровиться: зникне тьмяність, з'явиться блиск та об'єм в коренях.

31 травня (неділя) – сприятливий день для зміни іміджу, волосся стане міцнішим і буде менше сіктися. Однак варто відмовитися від фарбування.