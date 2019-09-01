Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради

Місячний календар стрижок допоможе визначити сприятливий та несприятливий день для кардинальної зміни іміджу. У ньому йдеться про рекомендації на кожен день, які стосуються маніпуляцій з волоссям.

Час і період стрижки залежить від того, як будуть проходити ваші дні. За допомогою місячного календаря стрижок, де підібрані рекомендації на кожен день, можна легко покращити своє життя, дізнатися, як завадити небезпеці та на що варто очікувати у майбутньому.

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За місячним календарем на вересень 2019 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Новолуння – 28 вересня о 21:26 годині

Повний місяць – 14 вересня о 07:32 годині

Зростаючий місяць з 15 по 27 вересня 2019 року

Спадаючий місяць 1 – 13, 29 – 30 вересня 2019 року

З урахуванням особливостей впливу місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся в цьому місяці:

1 вересня (неділя) – стрижка забезпечить вам прилив грошей і позитивних емоцій. Стрижіть сьогодні волосся, якщо хочете пришвидшити його ріст.

2 вересня (понеділок) – вдалий день для стрижки волосся, похід до перукаря приверне до вас позитивну енергію.

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3 вересня (вівторок) – стрижка у цей день дозволить вам самореалізуватися, зробить вас щасливими і радісними.

4 вересня (середа) – астрологи не рекомендують стригти волосся у цей день, адже у вас можуть виникнути фінансові проблеми.

5 вересня (четвер) – стрижка цього дня загострить вашу інтуїцію, а також прискорить ріст волосся, якщо ви плануєте відростити певну довжину.



Місячний календар стрижок на вересень 2019 – коли стригти волосся

6 вересня (п’ятниця) – сприятливий період для стрижки волосся, похід до перукаря наділить вас енергією та зробить волосся міцним і слухняним.

7 вересня (субота) – стрижка цього дня відкриє усю вашу енергію та надасть працьовитості та бадьорості на довгий період.

8 вересня (неділя) – зміна іміджу в цей день небезпечна, адже можна нанести шкоду організму.

9 вересня (понеділок) – хороший день для стрижки та фарбування волосся.

10 вересня (вівторок) – стрижка у цей день оздоровить і принесе багатство.

11 вересня (середа) – нейтральний день для вкорочення волосся, втім стрижка підвищить вашу впевненість у собі.

12 вересня (четвер) – день не є надто вдалим для стрижки, відтермінуйте похід до перукаря.

13 вересня (п’ятниця) – утримайтеся від стрижки, адже можуть виникнути проблеми зі здоров’ям.

14 вересня (субота) – поганий період для зміни зовнішнього вигляду, стрижки волосся чи нової зачіски.

15 вересня (неділя) – якщо ви не запланували великих змін, то стрижка піде вам на користь.



Сприятливі дні для стрижки волосся: 16, 18, 19, 20 вересня та інші дати

16 вересня (понеділок) – стрижка посилить вашу харизму та підвищить впевненість у собі.

17 вересня (вівторок) – невдалий день для походу до перукаря, адже стрижка може призвести вас до розчарування.

18 вересня (середа) – стрижка та фарбування волосся зроблять вас більш успішними та працьовитими.

19 вересня (четвер) – стрижка у цей день допоможе вирішити матеріальні питання та покращить стан вашого здоров’я.

20 вересня (п’ятниця) – стрижка цього дня вийде ідеальною та покращить вам настрій.

21 вересня (субота) – найбільш популярний день для маніпуляції з волоссям. Після стрижки волосся почне швидко рости.



Стрижки у вересні 2019 року: стан волосся залежить від стрижки за місячним календарем

22 вересня (неділя) – стрижка надасть вам енергетичне підживлення, візит до перукаря позитивно вплине на стан вашого здоров'я.

23 вересня (понеділок) – стрижка цього дня може призвести до розчарування.

24 вересня (вівторок) – стригти волосся у цей день не бажано, адже може погіршитися ваше психологічне та фізичне здоров’я.

25 вересня (середа) – похід до перукаря у цей день перевершить усі ваші очікування.

26 вересня (четвер) – стрижка посилить вашу внутрішню енергію та красу,

27 вересня (п’ятниця) – від стрижки в цей день краще утриматися, адже у вас можуть з’явитися погані звички, а також зросте потяг до алкоголю.

28 вересня (субота) – щоб залучити в життя щастя та успіх, варто відвідати перукаря. Для тих, хто планує кардинальні зміни – бажано підстригтися коротко.

29 вересня (неділя) – стрижка у цей день покращить стан вашого здоров’я. Також похід до перукаря відобразиться на вашому зовнішньому вигляді.

30 вересня (понеділок) – похід до перукаря у цей день забезпечить вам приплив грошей і позитивних емоцій.