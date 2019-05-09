Митець повісив "люстру" у лісі: фото унікальної інсталяції

Митець Джон Грейд розробив для Парку скульптур Arte Sella (Тренто, Італія) інсталяцію, що дуже нагадує гігантську люстру, яку чогось залишили у лісі. Насправді ж це великий резервуар з водою.

Він складається з сітки та 5 тисяч невеликих напіввідкритих ємностей. Коли на інсталяцію дивишся знизу, тобі здається, що сотні дощових крапель застигли над тобою, передає Bored Panda.

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"Резервуар" нагадує люстру

Автор назвав свій проект "Резервуар". Він взаємодіє з природою, дозволяючи візуалізувати для людей вплив дощу та снігу. Це такий спосіб митця не наблизитись до природи, а наче перебувати в ній, проте вийти "сухим із води".



Інсталяція "Резервуар" у Парку скульптур Arte Sella

Коли інсталяція порожня, вона важить 32 кілограми. Після рясних опадів вага може збільшитись до 363 кілограмів. Коли зібрана вода випаровується, "Резервуар" повертається до своєї початкової конфігурації.



Ємності кріпляться на сітку



"Люстра" накопичує воду

Грейд запевняє, що перед створенням "люстри" він протестував не одну сітку, щоб у неї не потрапили птахи або звірі. Зрештою, обрав дуже дрібну, яка, за його словами, є безпечною.



Інсталяція є безпечною для тварин

У наступній версії інсталяції митець планує використати біорозкладний пластик.

Всі фото – John Grade