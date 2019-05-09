Митець повісив "люстру" у лісі: фото унікальної інсталяції

112 Читать новость на русском
Інсталяція "Резервуар" у Парку скульптур Arte Sella
Інсталяція "Резервуар" у Парку скульптур Arte Sella / johngrade.com

Митець Джон Грейд розробив для Парку скульптур Arte Sella (Тренто, Італія) інсталяцію, що дуже нагадує гігантську люстру, яку чогось залишили у лісі. Насправді ж це великий резервуар з водою.

Він складається з сітки та 5 тисяч невеликих напіввідкритих ємностей. Коли на інсталяцію дивишся знизу, тобі здається, що сотні дощових крапель застигли над тобою, передає Bored Panda

Читайте також: Митець витратив 10 років на створення найбільшої у світі скульптури птаха: як вона виглядає


"Резервуар" нагадує люстру

Автор назвав свій проект "Резервуар". Він взаємодіє з природою, дозволяючи візуалізувати для людей вплив дощу та снігу. Це такий спосіб митця не наблизитись до природи, а наче перебувати в ній, проте вийти "сухим із води". 


Інсталяція "Резервуар" у Парку скульптур Arte Sella

Коли інсталяція порожня, вона важить 32 кілограми. Після рясних опадів вага може збільшитись до 363 кілограмів. Коли зібрана вода випаровується, "Резервуар" повертається до своєї початкової конфігурації. 


Ємності кріпляться на сітку


"Люстра" накопичує воду

Грейд запевняє, що перед створенням "люстри" він протестував не одну сітку, щоб у неї не потрапили птахи або звірі. Зрештою, обрав дуже дрібну, яка, за його словами, є безпечною. 


Інсталяція є безпечною для тварин

У наступній версії інсталяції митець планує використати біорозкладний пластик. 

Всі фото – John Grade

blog_ava
Скільки людей померли від грипу: сумна статистика
сьогодні
8071
Теги: LifeStyle Новини культури Новини LifeStyle Мистецтво
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
сьогодні 15:03 Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
Уляна Корицька 2012
Серіал "Чорнобиль" від HBO: що відомо про техногенну катастрофу очима США та Великобританії
8 травня 16:28 Серіал "Чорнобиль" від HBO: що відомо про техногенну катастрофу очима США та Великобританії
469
Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
8 травня 11:01 Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
21217
Прозорі сукні та сексуальні декольте: які зірки відзначились на Met Gala 2019
7 травня 21:27 Прозорі сукні та сексуальні декольте: які зірки відзначились на Met Gala 2019
6459
Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
7 травня 18:57 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 18269
Новини
Більше новин
Залиште відгук