"Міцному горішку" – 31: приголомшливі факти про культовий фільм, яких ви могли не знати

Мабуть, у світі не знайдеться людини, яка б не знала, хто такий Джон МакКлейн. Все тому, що фільм "Міцний горішок" кіномани переглянули мільярди разів, а легендарні фрази Брюса Вілліса ввійшли в історію Голлівуду. Чому кінострічка відзначилась таким успіхом та що ви могли не знати про фільм – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Одна з найпопулярніших кінострічок за всю історію Голлівуду святкує 31-річчя. Саме в липні 1988 року на телеекранах вийшла перша частина фільму "Міцний горішок". Прем'єра відзначилась чималим успіхом, а головний актор – 33-річний Брюс Вілліс – одразу ж отримав світову славу. То ж чим відома кінострічка "Міцний горішок" та чого ви могли не знати про неї – читайте у LifeStyle 24.

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"Міцний горішок" чи "Непереможний"?

Знаменитий бойовик зі спецефектами автори назвали Die Hard, що дослівно перекладається "помри у муках". Та цей вислів кожна країна подала глядачам по-іншому. Так, в радянські часи фільм отримав аж три різні назви: у піратській версії – "Помри важко, але гідно", у перекладі Андрія Гаврилова – "Непереможний", а на офіційній прем'єрі – "Міцний горішок".

Такі ж труднощі виникали і за кордоном. Зокрема, у Польщі кінострічка вийшла із назвою "Скляна пастка", у Фінляндії – "Через мій труп", Німеччині – "Помри повільно", Іспанії – "Кришталеві джунглі".

Цікаві перипетії були і в рекламі "Міцного горішка". У першому постері до кінострічки режисер Джон МакТірнан вирішив не показувати обличчя головного актора. Причиною цьому послугувала його роль у серіалі "Детективне агентство. Місячне сяйво". Там Брюс Вілліс грав детектива із задатками шахрая, який завжди шукав можливість пожартувати. Тому, щоб у глядачів образ Джона МакКлейна не асоціювався з розбишакою у костюмі, автори "Міцного горішка" вирішили не робити з ним афіші.

Тільки після приголомшливого успіху кінострічки в перші тижні показу всі афіші змінили. На оновлених постерах поряд із американським хмарочосом красувався Брюс Вілліс.



Перша афіша "Міцного горішка" / Mirror

"Міцний горішок" без Брюса Вілліса...

Мабуть, при згадці фільму "Міцний горішок" у кожного виникає асоціація з Брюсом Віллісом у майці, який намагається звільнити колишню дружину та інших заручників із захопленого злочинцями будинку. Однак, як відомо, Брюс Вілліс взагалі міг не отримати цієї знакової ролі.

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За офіційними даними, спершу режисери прагнули зробити продовження легендарного фільму "Детектив" з Френком Сінатрою, проте на той час знаменитості вже було 73 роки. Образ такого зрілого героя не сподобався актору, тому сценарій почали різко змінювати.

Другою ідеєю голлівудських митців було продовжити історію популярного "Командо". Головну роль, звісно ж, запропонували Арнольду Шварценеггеру, проте і він відмовився. Окрім цього, "Міцними горішками" могли стати Річард Гір, Сільвестр Сталлоне та Берт Рейнольдс. Після перемовин режисери звернулись до харизматичного Брюса Вілліса і не прогадали з вибором.

Голлівудський мачо одразу ж вжився в роль нахабного поліцейського, якого нічого не може зупинити.

Всі глядачі звернули увагу, наскільки впевнено актор тримає зброю в руках та при цьому ще й насміхається зі злочинців. Однак ніхто й підозрювати не зміг, що половина сцен у "Міцному горішку" – це вдала імпровізація Брюса Вілліса.

Зокрема, сценаристи не ввели у сюжет легендарні слова, які ввійшли до топ-10 кінофраз: "Yippee-ki-yay, motherf*cker!" ("Йо-хо-хо, виродок!"). Саме ці слова Брюс Вілліс повторює у всіх 5 частинах фільмів "Міцний горішок".

Я хотів трішки порушити спокій на зйомках. Ніколи не думав, що цю фразу все ж залишать у фільмі,

– зізнався Брюс Вілліс.

Окрім цього, ефектне падіння Джона МакКлейна у шахту ліфта було наслідком невдалого трюка.

Дивіться фрагмент фільму "Міцний горішок" з ефектним падінням: відео

Цікаво, що чимало вагань було і щодо вибору сценічної коханої Брюса Вілліса, яку він мав рятувати. На роль претендували кілька акторок, проте режисери дослухались до поради головної зірки "Міцного горішка" та віддали роль Боні Беделіа.

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Самі ж зйомки відбувались тільки вночі через те, що Брюс Вілліс вдень працював над "Детективним агентством. Місячне сяйво".



Брюс Вілліс фактично сам обрав акторку на роль коханої / Ranker

Бойовик без каскадерів

Мабуть, зараз Голлівуд просто не може обійтись без послуг каскадерів. Однак у 1990-их багато трюків виконували самі актори. Від небезпечних сцен не відмовився і Брюс Вілліс, який вперше брав участь у зйомках бойовика. Відтак він майстерно ганявся за злочинцями та переконливо стріляв з пістолета.

Запальний актор навіть отримав травму на знімальному майданчику, наслідки якої й досі відчуває. Режисери взяли гучні холості набої для сцени в приміщенні. Тому під час пострілу в кімнаті роздався занадто гучний звук, який ледь не зробив Брюса Вілліса глухим. Травма не минулась безслідно, а в одному з інтерв'ю голлівудський красень зізнався, що добре чує тільки на праве вухо.

Через нещасний випадок на зйомках першого "Міцного горішка", я частково не чув на ліве вухо, тому мав звичку говорити в фільмі затяжне: "Що?"

– з гумором згадував Брюс Вілліс в коментарі The Guardian.

Та от якщо Брюс Вілліс навіть після інциденту безстрашно брався за справжню зброю, то головний лиходій дебютного "Міцного горішка" Алан Рікман ледь не до смерті лякався пострілів. Тому всі намагання Ганса Ґрубера вбити противника знімали здалека, щоб не було видно невпевнене та нажахане обличчя актора.

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Страх Алана Рікмана змушені були врахувати і на фінальній сцені, коли він падав із хмарочоса. Трюк він виконував самотужки та насправді стрибав спиною з висоти 5-7 метрів. Переконати актора здійснити стрибок, який стане одним з найяскравіших моментів фільму, взявся режисер Джон МакТірнан. Він на власному прикладі довів, що трюк є абсолютно безпечним, стрибнувши на гігантські надувні подушки. Тільки після цього Алан Рікман з тремом приступив до роботи.

Страх Ганса при падінні не був геніальною акторською грою. Актор готувався падати на рахунок три, а режисер відпустив його руку після початку лічьби,

– розповів журналістам Брюс Вілліс.

Кульмінаційна сцена – імпровізація?

Насправді "Міцний горішок" міг стати черговим бойовиком, який би навіть не запам'ятався після перегляду. Однак приголомшлива гра акторів та тонкий гумор врятували кінострічку від фіаско, зробивши її культовою. Водночас навіть кульмінаційна сцена у фільмі стала імпровізацією Брюса Вілліса та Алана Рікмана.

Актор, який зіграв злочинця, вирішив використати свій талант до пародій. Відтак Алан Рікман, коли вперше зустрічається з Брюсом Віллісом на горищі хмарочоса, майстерно вдає із себе заручника. Щоб переконати поліцейського, що він – не лідер злочинців, актор вмить заговорив з британським акцентом, що передали навіть у перекладах кінострічки.

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Незвичне місце для зйомок

Знаменита вежа, в якій знімали всі сцени "Міцного горішка", насправді існує. Це знаменита Fox Plaza, розташована в Лос-Анджелесі. На час знімального процесу будівлю тільки побудували, тому одиниці глядачів змогли впізнати тепер знаменитий будинок.

Що цікаво: після виходу в прокат "Міцного горішка" тисячі туристів захотіли побувати в коридорах будівлі, відчуваючи себе Джоном МакКлейном. Тому представники кіностудії Fox обмежили доступ до споруди та категорично заборонили всередині будь-яку зйомку.



Хмарочос із фільму "Міцний горішок" / Hollywood Location

Номінації в Оскар та всесвітнє визнання

"Міцний горішок" став чи не одним з найпопулярніших бойовиків сучасності. Після першої частини автори запланували зйомки продовження культової історії про Джона МакКлейна, що розтягнулось на чотири додаткові фільми. Кожен з них приносив як акторам, так і творцям франшизи неймовірні прибутки. Так, загальні касові збори дебютного "Міцного горішка" склали понад 140 мільйонів доларів, а Брюс Вілліс завдяки успішному фільму збагатився на 5 мільйонів доларів.

І досі представники 20th Century Fox отримують великі прибутки від ліцензії на фільм, адже щороку тисячі людей переглядають "Міцний горішок" у мережі.

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Кінострічка отримала визнання не тільки серед кіноманів, але й експертів. Перший "Міцний горішок" одразу ж потрапив у номінацію на Оскар, проте статуетку так і не завоював. Водночас фільм завоював престижні нагороди в США та Японії.