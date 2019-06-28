Мій герой: Тіна Кароль показала свого сина, який вчиться у Великобританії

Популярна українська співачка Тіна Кароль рідко публікує знімки зі своїм сином – 10-річним Веніаміном Огіром. Як відомо, хлопчик навчається у Великобританії, де в учнів розпочалися літні канікули. Останній день школи став особливим приводом зробити шанувальникам сюрприз та показати свого первістка.

Нові знімки з Веніаміном Тіна Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram-Stories.

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На фото син співачки позує в шкільному костюмі, елегантній краватці і кепці з емблемою свого навчального закладу. У руках 10-річний хлопець тримає підручник. "Останній день школи", – зазначила Кароль у підписі.

Раніше в інтерв'ю у "Світському житті" артистка розповіла, що Веніамін у Великій Британії відвідує український клуб, танцює козацькі танці та живе в українській сім'ї, де спілкується лише українською. Тіна додала, що хлопчик говорить рідною мовою, але вже з акцентом.

Він пішов у школу і не знав англійської. Він місяць мовчав і прилаштовувався, але це все було його бажання. Я завжди його запитувала, можливо, він хоче додому, може, щось вирішити. Я дуже часто там була, зараз вже рідше. Так, він іде попереду своїх ровесників тут в Україні,

– розповідала зіркова мама.



Син Тіни Кароль Веніамін / Instagram-Stories / @tina_karol



Син Тіни Кароль Веніамін / Instagram-Stories / @tina_karol

Син Тіни Кароль є надзвичайно талановитим хлопцем, який може похизуватися хорошою освітою у різних напрямках. Раніше він показав свою гру на фортепіано, а перед звернувся до глядачів англійською мовою.

Цікаво те, що шанувальники часто порівнюють Веніаміна та Тіну Кароль, наголошуючи на їхню схожість. Так, співачка опублікувала ще й свої архівні знімки.



Тіна Кароль у дитинстві / Instagram-Stories / @tina_karol



Тіна Кароль / Instagram-Stories / @tina_karol