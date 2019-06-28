Мій герой: Тіна Кароль показала свого сина, який вчиться у Великобританії

583 Читать новость на русском
Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Популярна українська співачка Тіна Кароль рідко публікує знімки зі своїм сином – 10-річним Веніаміном Огіром. Як відомо, хлопчик навчається у Великобританії, де в учнів розпочалися літні канікули. Останній день школи став особливим приводом зробити шанувальникам сюрприз та показати свого первістка.

Нові знімки з Веніаміном Тіна Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram-Stories.

Читайте також: Фантастична жінка: Тіна Кароль показала гаряче фото у червоній сукні

На фото син співачки позує в шкільному костюмі, елегантній краватці і кепці з емблемою свого навчального закладу. У руках 10-річний хлопець тримає підручник. "Останній день школи", – зазначила Кароль у підписі.

Раніше в інтерв'ю у "Світському житті" артистка розповіла, що Веніамін у Великій Британії відвідує український клуб, танцює козацькі танці та живе в українській сім'ї, де спілкується лише українською. Тіна додала, що хлопчик говорить рідною мовою, але вже з акцентом.

Він пішов у школу і не знав англійської. Він місяць мовчав і прилаштовувався, але це все було його бажання. Я завжди його запитувала, можливо, він хоче додому, може, щось вирішити. Я дуже часто там була, зараз вже рідше. Так, він іде попереду своїх ровесників тут в Україні,
– розповідала зіркова мама.

син Тіни Кароль
Син Тіни Кароль Веніамін / Instagram-Stories / @tina_karol

син Тіни Кароль
Син Тіни Кароль Веніамін / Instagram-Stories / @tina_karol

Син Тіни Кароль є надзвичайно талановитим хлопцем, який може похизуватися хорошою освітою у різних напрямках. Раніше він показав свою гру на фортепіано, а перед звернувся до глядачів англійською мовою.

 

Цікаво те, що шанувальники часто порівнюють Веніаміна та Тіну Кароль, наголошуючи на їхню схожість. Так, співачка опублікувала ще й свої архівні знімки. 

Тіна Кароль
Тіна Кароль у дитинстві / Instagram-Stories / @tina_karol

Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram-Stories / @tina_karol

blog_ava
В окупованому РФ Донецьку під гімн України вивісили прапор: фото, відео
сьогодні
5902
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Зіркові мами Зіркові діти Тіна Кароль
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 28-30 червня
сьогодні 09:21 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 28-30 червня
163
Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
27 червня 16:00 Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
701
Трендові купальники літа-2019: модні поради від української стилістки
27 червня 15:23 Трендові купальники літа-2019: модні поради від української стилістки
Марта Вересюк 778
В лавандових полях Провансу: чим запам'ятався показ Jacquemus – фото
27 червня 14:35 В лавандових полях Провансу: чим запам'ятався показ Jacquemus – фото
171
Люксовий бренд Hermès: мільйонні статки та вбивство тварин для створення сумок
27 червня 13:21 Люксовий бренд Hermès: мільйонні статки та вбивство тварин для створення сумок
Юлія Турелик 241
Новини
Більше новин
Залиште відгук