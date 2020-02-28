Мій колишній зустрічається з Леді Гагою, – ексдівчина чоловіка написала про пару в пресі

Легендарна американська співачка Леді Гага у лютому підтвердила свої стосунки з Майклом Поланскі після резонансного розголосу в пресі про новий роман. Закохані не соромляться своїх почуттів та афішують стосунки публічно. Колишня дівчина обранця зірки порівняла себе зі співачкою та опублікувала колонку в The New York Times.

Бойфренд Леді Гаги Майкл Поланскі не причетний до шоу-бізнесу, проте його ім'я не сходить зі сторінок преси впродовж останнього місяця. Йому вдалося завоювати серце норовливої виконавиці, яка публічно підтвердила свої нові стосунки. Хоч про чоловіка відомо небагато, проте численну увагу ЗМІ до нього привернула ще й нова стаття The New York Times з промовистим заголовком "Нова дівчина мого колишнього хлопця – Леді Гага".

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Як виявилося, Майкл Поланскі впродовж семи років зустрічався з редакторкою американського видання Ліндсі Кроуз. Після розставання дівчина не цікавилася долею свого колишнього, проте завдяки афіотажу в мережі вона дізналася, що новою коханою чоловіка стала голлівудська зірка Леді Гага.

Після нових подробиць про особисте життя колишнього вона почала порівнювати себе з новою пасією Майкла. Проте таке порівняння принесло їй чимало задоволення та навіть змінило її життєві погляди. Про несподіваний життєвий випадок вона розповіла читачам The New York Times.

Леді Гага неймовірна. Порівняння з нею дуже мотивує, і я рекомендую вам вчинити так само незалежно від того, чи ви пов'язані з тим, з ким вона зустрічається. Я збиралася одягнути на захід чорне плаття, куплене сто років тому на розпродажі, вже 27-й раз. Але Леді Гага ніколи б так не вчинила,

– зізналася Ліндсі Кроуз.

Такі роздуми надихнули дівчину на похід до престижного магазину, шопінг у якому вона не дозволяла собі раніше. Сукня, яку вона обрала, була надто дорогою, але натхненна прикладом зірки вона придбала її незалежно від ціни: " Чому я повинна дозволяти собі менше, ніж Леді Гага?" Далі вона продовжила б'юті-процедури та навіть наважилася організувати презентацію, яка її раніше лякала.

Сенс у тому, що Леді Гага живе амбітним життям, яким і повинні жити жінки… Якщо Леді Гага може робити те, що хоче, чому я не можу?

– написала журналістка.

Варто нагадати, що Майкл Поланскі закінчив Гарвардський університет і є чудовим аналітиком. Він зумів заробити мільйонні статки на інвестиціях та компанії Parker Group. Також Майкл Поланскі очолює Інститут імунотерапії раку.