"Мій первісток буде квітневим": Меган Маркл відкрила головну таємницю своєї вагітності

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Меган Маркл
Меган Маркл / Twitter/ @KensingtonRoyal

В понеділок, 14 січня, принц Гаррі і Меган Маркл зробили свій перший офіційний вихід в 2019 році. Герцоги Сассекські відвідали місто Беркенгед і вшанували пам'ять англійського письменника і солдата Вілфреда Оуена. Під час світського виходу 37-річна Меган обмовилася про ймовірну дату пологів.

Після того, як представники королівської сім'ї офіційно повідомили про вагітність Меган Маркл, іноземні ЗМІ почали розповсюджувати інформацію про те, що герцогиня носить під серцем двійню. Останнім часом чутки щодо цього стихнули, проте шанувальники не припиняли припускати ймовірну дату пологів.

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Під час першого офіційного виходу в 2019 році Меган Маркл засвітила помітно підрослий животик в обтислій фіолетовій сукні. Через його розмір прихильники герцогині припускали, що вона народжуватиме в березні, якщо не в лютому. Однак 37-річна дружина принца Гаррі спростувала їхні здогадки і зізналася, що подружжя очікує на первістка пізніше, аніж вони думають.

Зараз я на шостому місяці вагітності. Ми чекаємо на первістка в кінці квітня. Поки що ми не знаємо, хто народиться, хлопчик чи дівчинка. Ми хочемо, щоб це був сюрприз,
– зізналася герцогиня.

Враховуючи розміри животика Меган Маркл, її коментар щодо терміну вагітності може стати підтвердженням того, що у них з принцом Гаррі народиться двійня.

Меган Маркл коли народить дитину вагітна
Меган Маркл під час першого офіційного виходу в 2019 році / Twitter / @KensingtonRoyal

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Джерело: Lifestyle
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