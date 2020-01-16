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"Мій пес Ідіот": мережу підкорює український трейлер чудової комедії до Дня закоханих

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"Мій пес Ідіот" / IMDb

Різдвяні свята відгуляли – тепер можна готуватися до Дня всіх закоханих, який весь світ відзначає 14 лютого. Французькі творці фільмів підготували для любителів якісного гумору порцію задоволення у вигляді фільму "Мій пес Ідіот". Більше про стрічку – далі.

Над комедійним фільмом "Мій пес Ідіот" працювали Франція та Бельгія. Режисером стрічки виступив Іван Атталь, який також приєднався до написання сценарію разом з Яелем Лангманном і Діном Крейгом. Одну з головних ролей у фільмі зіграла Шарлотта Генсбур, яка живе у цивільному шлюбі з Іваном Атталем вже близько 30 років.

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За сюжетом фільму, Ідіот – дуже милий та сексуально агресивний, однак так само великий, брудний і неслухняний собака. Якось письменник Генрі знаходить його у своєму саду і одразу ж вирішує всиновити його. Ця несподівана дружба похитне звичний баланс будинку, і надихне подружжя почати все спочатку.

Що цікаво, фільм "Мій пес Ідіот" знято за мотивами однойменного бестселера американського романіста Джона Фанте.

Також у фільмі зіграли режисер та співавтор сценарію Іван Атталь, Ерік Руф, Паскаль Арбійо, Бен Атталь та Адель Вісм. Прем’єра комедії в Україні запланована на 13 лютого 2020 року.

"Мій пес Ідіот": трейлер українською дивитися онлайн

 
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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно
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