Мій світ, – Модель Розі Хантінгтон-Уайтлі зворушила мережу знімком із сином

32-річна популярна британська модель Розі Хантінгтон-Уайтлі є не лише знаною модницею, а й люблячою матусею. Зірка зворушила своїх прихильників ніжним фото з 2-річним сином Джеком, якого вона народила від коханого Джейсона Стейтема.

Нове спільне фото Розі опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Хантінгтон-Уайтлі вирішила привернути милим знімком увагу до свого нового онлайн-магазину товарів для дітей Pipette (з англійської – "піпетка"). Так, у короткому тизері на YouTube-каналі йдеться про те, що продукти будуть створені "за новими стандартами" і будуть спрямовані на те, щоб живити і захищати шкіру малюків.

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Зірка повідомила, що відкриття онлайн-магазину відбудеться 4 вересня. А на опублікованому чорно-білому фото зіркова мама обіймає маленького 2-річного Джека.

"Весь мій світ. Тільки найкраще для тебе", – додала у підписі Розі Хантінгтон-Уайтлі.



Розі Хантінгтон-Уайтлі з сином / Instagram / @rosiehw

Тизер продуктів Pipette від Розі Хантінгтон-Уайтлі: дивіться відео

Додамо, 24 липня 2017 року Розі та її 50-річний наречений актор Джейсон Стейтем вперше стали батьками. Хлопчика назвали Джек Оскар Стейтем і наразі закохані приховують обличчя малюка у соціальних мережах.



Розі Хантінгтон-Уайтлі з маленьким Джеком / Instagram / @rosiehw



Джейсон Стейтем і Джек / Instagram / @rosiehw



Розі Хантінгтон-Уайтлі з сином / Instagram / @rosiehw