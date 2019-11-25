Міжнародний день усунення насильства проти жінок: страхітливі історії голлівудських зірок

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Голлівудські зірки, які пережили насильство / Колаж: LifeStyle 24

Сьогодні, 25 листопада, увесь світ відзначає день усунення насильства проти жінок (International Day for the Elimination of Violence against Women). Редакція LifeStyle 24 зробила добірку голлівудських знаменитостей, які постраждали від насильства.

Якщо раніше тема сексуального насильства вважалася забороненою та занадто особистою, щоб говорити про неї на загал, то тепер знаменитості світового рівня гучно заявляють про те, що зазнали домагань. Таким чином вони хочуть застерегти інших жінок від мовчання і показати, що насильство – це злочин і з цим потрібно боротися.

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У Міжнародний день усунення насильства проти жінок LifeStyle 24 зробив добірку відомих голлівудських актрис, які потерпали від домагань і не посоромилися заявити про це світу.

Голлівудські акторки, які зазнали насильства

Демі Мур

У 57-річному віці американська акторка Демі Мур наважилася розповісти про те, що у зовсім юному віці пережила сексуальне насильство. Зірка фільму "Непристойна пропозиція" випустила власні мемуари, які назвала "Навиворіт" (Inside Out). У них Демі Мур зізналася, що за згодою матері у 15-річному віці її зґвалтував чоловік похилого віку. Однак найбільш вражаючим був той факт, що за це власник нічного клубу Василь Думас заплатив її матері 500 доларів.

Демі Мур
Демі Мур / Insider 

Анджеліна Джолі

У жовтні 2017 року світовий кінематограф сколихнуло опубліковане розслідування про Гарві Вайнштейна. На сайті видання The New York Times з'явилася інформація про сексуальні домагання, в яких його звинувачували протягом останнього десятиліття. Одна з голлівудських знаменитостей, Анджеліна Джолі, підтвердила, що відомий режисер домагався і її також.

У мене був негативний досвід з Гарві Вайнштейном в молодості, і в результаті я вирішила більше ніколи не працювати з ним і застерігала тих, хто робив це. Таке ставлення до жінок у будь-якій сфері і в будь-якій країні неприпустиме,
– зізналася знаменитість в одному з інтерв'ю.

Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / Instagram / @angelinajolieofficial

Ембер Герд

Ембер Герд
Ембер Герд / Instagram / @amberheard

33-річна голлівудська акторка Ембер Герд заявила про домашнє насильство у 2016 році. Вона повідомила у ЗМІ, що її чоловік, Джонні Депп, підіймав на неї руку за будь-яку дрібницю. Для підтвердження акторка додала до статті фотопідтвердження, на яких постала з синяками на обличчі. Сам Депп заперечує звинувачення, заявляючи, що не жодного разу не вдарив ні одну зі своїх жінок.

Ембер Герд з синяками від Деппа
Ембер Герд / People 

Дженніфер Лопес

Відома голлівудська зірка, яка не лише знімається у фільмах, але й танцює, співає і продюсує картини, також потерпіла від насилля. Джей Ло розповіла, що на початку своєї кар'єри, коли вона активно погоджувалася на будь-які кастинги, один із режисерів попросив її зняти футболку і показати груди. Акторка вирішила залишити його ім'я в таємниці, а також зізналася, що після того, як відмовила йому, задумалася, чому це зробила, адже він міг дати їй одну з перших важливих ролей в Голлівуді.

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo

Леді Гага

Одна з найвідоміших співачок, яка знялася у культовому фільмі "Народження зірки", також зізналася, що зазнала сексуального насильства. У 19-річному віці Леді Гагу зґвалтував продюсер, якого вона більше не бачила. Однак розповісти про це вона наважилася через кілька років, оскільки боялася розголосу і неправильної реакції суспільства. Співачка та акторка зізналася, що їй знадобилися психологічна і фізична терапії, щоб уникнути наслідків після того, що з нею трапилося.

Леді Гага
Леді Гага / Instagram / @ladygaga

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Ембер Герд Анджеліна Джолі Гарві Вайнштейн Дженніфер Лопес Секс-скандал Леді Гага
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