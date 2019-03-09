Млинці на Масляну 2019 з італійською начинкою: простий рецепт

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Млинці на Масляну 2019: простий рецепт приготування
Млинці на Масляну 2019: простий рецепт приготування / LifeStyle 24

У цьому рецепті пропонуємо досить цікаве поєднання українських млинців та італійського Болоньєзе. Страва чудово підійде як для родинного обіду, так і для святкового столу.

Рецепт млинців на Масляну 2019

Інгредієнти для млинців:
– 7 ст ложок борошна;
– 1/2 ч ложки солі;
– 2 стакани молока.

Як приготувати млинці на молоці:

1. Один стакан теплого молока з'єднуємо із сіллю.

2. Додаємо муку та злегка перемішуємо суміш до однорідної маси.

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3. Додаємо другий стакан молока та перемішуємо до однородіності.

4. Даємо тісту настоятись близько години.

5. Смажимо млинці на розігрітій пательні.

млинці рецепт

Рецепт млинців на молоці

Як приготувати Болоньєзе:

Інгредієнти для Болоньєзе:
– 500 грам фаршу асорті;
– 1 морквина;
– 1 цибуля;
– 2 ст ложки томатної пасти;
– сіль;
– перець;
– паприка.

1. Цибулю та моркву нарізаємо кубиками та тушкуємо на оливковій олії до золотавої скоринки. 

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2. Додаємо до моркви та цибулі фарш та томатну пасту. Ретельно перемішуємо начинку для млинців.

3. Солимо, перчемо по смаку. Додаємо паприку для більш вираженого смаку.

Смачного!

Фото: Богданна Рибак

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Food and Drinks Новини культури
Джерело: LifeStyle 24
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