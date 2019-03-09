Млинці на Масляну 2019 з італійською начинкою: простий рецепт

У цьому рецепті пропонуємо досить цікаве поєднання українських млинців та італійського Болоньєзе. Страва чудово підійде як для родинного обіду, так і для святкового столу.

Рецепт млинців на Масляну 2019 Інгредієнти для млинців:

– 7 ст ложок борошна;

– 1/2 ч ложки солі;

– 2 стакани молока. Як приготувати млинці на молоці: 1. Один стакан теплого молока з'єднуємо із сіллю. 2. Додаємо муку та злегка перемішуємо суміш до однорідної маси. Читайте також: Рецепт кольорових млинців на молоці 3. Додаємо другий стакан молока та перемішуємо до однородіності. 4. Даємо тісту настоятись близько години. 5. Смажимо млинці на розігрітій пательні. Рецепт млинців на молоці Як приготувати Болоньєзе: Інгредієнти для Болоньєзе:

– 500 грам фаршу асорті;

– 1 морквина;

– 1 цибуля;

– 2 ст ложки томатної пасти;

– сіль;

– перець;

– паприка. 1. Цибулю та моркву нарізаємо кубиками та тушкуємо на оливковій олії до золотавої скоринки. Читайте також: Що приготувати на Масляну, окрім млинців: оригінальні рецепти 2. Додаємо до моркви та цибулі фарш та томатну пасту. Ретельно перемішуємо начинку для млинців. 3. Солимо, перчемо по смаку. Додаємо паприку для більш вираженого смаку. Смачного! Фото: Богданна Рибак