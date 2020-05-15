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Модель Алексина Грем, яка хворіла на коронавірус, показала оголене тіло у відео 18+

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Сексуальна Алексина Грем
Сексуальна Алексина Грем / Instagram / @alexinagraham

Відома британська модель Алексина Грем лише нещодавно одужала від небезпечної хвороби COVID-19. Через важку форму COVID-19 її навіть госпіталізували. Але вже зараз зірка повністю здорова і продовжує зваблювати мережу пікантними кадрами.

У новому відеоролику в мережі Instagram 30-річна британка залишила гаряче відео, на якому демонструє ідеальні оголені форми в чорно-білих відтінках. З одягу на ній лише присутні трусики із сяючими вставками по боках, короткий топ та біла розстебнута сорочка. 

Нагадаємо Модель Victoria's Secret Алексина Грем хворіла на коронавірус: зірку госпіталізували

Модель не соромилась сексуально позувати на камеру, а сама зйомка, схоже, відбувалась в домашній ізоляції. Хто став її автором – невідомо, втім Алексина у підписі до відео додала, що сумує за Нью-Йорком та роботою. Можна припустити, що Грем наразі перебуває у своїй рідній Великій Британії.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexina Graham (@alexinagraham)

 

Окрім таких спекотних кадрів пропонуємо переглянути інші дописи Алексини, що вже підкорили мережу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexina Graham (@alexinagraham)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexina Graham (@alexinagraham)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexina Graham (@alexinagraham)

 

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика Новини LifeStyle LifeStyle Мода
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