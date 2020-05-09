24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Модель Ешлі Грем показала фото з мамою: приголомшлива схожість

- Читать новость на русском
Модель Ешлі Грем показала фото з мамою
Модель Ешлі Грем показала фото з мамою / Instagram / @ashleygraham

Пишнотіла модель цьогоріч вперше святкує День матері, адже її синочок з'явився на світ у січні. З цієї нагоди Ешлі Грем планує домашню вечірку, особливою гостею якої стане її мама. Зірка показала світлини з нею, вразивши прихильників схожістю з ненькою.

Родини по всьому світу готуються до святкування Дня матері, який відзначають завтра, 10 травня. Так, 32-річна Ешлі Грем вперше прийматиме привітання від близьких і прагне, аби їй цей день запам'ятався на все життя. Поки підготовка до домашньої вечірки у самому розпалі, модель вирішила поділитися спільним фото з мамою в інстаграмі

До теми Ешлі Грем замилувала мережу відео з маленьким сином

Вона не стала приховувати, що після народження первістка стала ще більш вдячною своїй мамі, адже тепер на собі відчула всі труднощі материнства, якими активно ділиться з фоловерами. Варто зазначити, що Ешлі Грем рідко приховує свої справжні емоції за фешн-позами. Судячи з усього, її матері також притаманна щирість перед камерою. 

Так, на кадрах жінки від душі реготали та насолоджувалися компанією одна одної. На цих світлинах неможливо не відзначити вражаючу схожість Ешлі Грем з мамою, яка попри вік виглядає приголомшливо. 

 

Автор: Марина Джура
Теги: День матері Ешлі Грем LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
День матері: 7 кумедних фільмів для мам і про мам
сьогодні , 18:04 День матері: 7 кумедних фільмів для мам і про мам
Олена Левчук
Серіали травня: якими новинками дивуватиме Голлівуд
сьогодні , 10:25 Серіали травня: якими новинками дивуватиме Голлівуд
Юлія Михайлова
Еротичні фільми: 10 пристрасних стрічок для дорослих
8 травня , 21:24 Еротичні фільми: 10 пристрасних стрічок для дорослих
Надія Біленко