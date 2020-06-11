Американська та сомалійська модель Халіма Аден звернула увагу на проблему носіння масок у мусульманських жінок. Оскільки їхня волосся завжди прикрите хіджабом, медичні маски носити вкрай складно. Тому 22-річна дівчина створила стильний та універсальний варіант для індивідуального захисту.

Знаменита модель, яка стала першою дівчиною-мусульманкою в хіджабі на обкладинці Vogue British, створила капсульну колекцію хіджабів і тюрбанів з масками для захисту від коронавірусу. Про це повідомляють у Marie Claire Arabia.

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Оскільки багато жінок в хіджабі працюють в медичних установах, я хотіла переконатися, що у них є зручний варіант носіння маски, щоб при цьому волосся залишалося закритим,

– пояснила Халіма Аден.

Нову колекцію дівчина випустила в колаборації з брендом Anywear, який випускає маски. Вони виготовлені з органічної бавовни і оснащені гудзиками, а маски можна прикріплювати до головних уборів за допомогою гудзиків. Головним кольором колекції став м'ятний, адже модель хотіла, щоб саме такий відтінок приносив жінкам відчуття спокою у такий нелегкий час.