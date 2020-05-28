Модель Міранда Керр поділилась ексклюзивними фото зі свого весілля з мільярдером

Міранда Керр вже 3 роки перебуває у шлюбі з мільярдером Еваном Шпігельом, який входить до списку найбагатших людей Forbes. З нагоди річниці весілля модель вирішила показати у мережі розкішні фото з їхнього весілля, які вже встигли підкорити її прихильників.

Світлину Міранда Керр розмістила на інстаграм-сторінці, де привітала коханого з особливим святом. На кадрах було видно розкішну білу сукню, яку для топової моделі створила креативна директорка Dior Марія Грація Кюрі.

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Знаменита американка також зізналась, що ідеї для свого образу нареченої черпала від королівської родини Монако. Тому й нові фото Міранди Керр настільки ж розкішні, як і в представників монархій.

Що відомо про шлюб Міранди Керр та Евана Шпігеля

Вперше про роман моделі Міранди Керр та мільярдера Евана Шпігеля стало відомо у 2015 році. Закохані відправились у романтичну подорож, де їх сфотографували папараці. Згодом інсайдери розповіли, що багатій має серйозні наміри та вже познайомився із сином Міранди від першого шлюбу з актором Орландо Блумом.

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У 2017 році Міранда Керр та Еван Шпігель влаштували казкове весілля, про яке заговорив весь світ. Церемонія пройшла у дворі їхнього елітного будинку в Брентвуді. На урочисту подію пара запросила всього 45 людей, серед яких були тільки найближчі родичі та друзі.

За день після весілля у мережі з'явились кілька приголомшливих фото, які опублікували у Vogue. Фотографом став легендарний Патрік Демаршельє.



Міранда Керр позує з авторкою своєї сукні / Vogue



Весілля Міранди Керр і Евана Шпігеля / Vogue



Ефектні фото молодят Міранди Керр та Евана Шпігеля / Vogue

Наразі зіркове подружжя живе у Брентвуді, де виховує трьох дітей – 9-річного Флінна, 2-річну Харт і 7-місячного Майлса.