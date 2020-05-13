Модель Сніжана Онопко заявила, що чоловік-тиран не віддає їй майно

Всесвітньо відома українська фотомодель Сніжана Онопко наприкінці квітня розповіла, що розлучається з Миколою Щуром після 10 років шлюбу. Причиною розриву стали численні зради чоловіка та фізичне насильство. Тепер Сніжана заявила, що екскоханий не віддає їй особистих речей.

Зірка, яка вже встигла підкорити світові подіуми та неодноразово стати обличчям відомих глянців, наважилася розірвати стосунки з чоловіком, який дозволяв собі зневажливо ставитися до неї. На особистій сторінці в інстаграмі з'явилася публікація, де Сніжана зізналася, що Микола не віддає їй майно.

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Модель опублікувала чорно-біле селфі, де постала із серйозним виразом обличчя, а в очах видно відчай.

Чесно, я дуже здивована, що після 10 років спільного життя мій, вже майже колишній, чоловік ховатиме машину і не віддаватиме половину моїх особистих речей і прикрас. Це шок,

– заявила Онопко.

У коментарях допису шанувальники знаменитості висловлюють підтримку та зазначають, що Сніжана є дуже сильною та мудрою жінкою і обов'язково впорається із всіма негараздами, які трапилися на життєвому шляху. Прихильниці захоплюються Онопко та її мужністю.

Нагадаємо, наприкінці квітня у відвертому інтерв'ю виданню JetSetter Сніжана Онопко заявила, що розлучається з чоловіком, бізнесменом Миколою Щуром. Вони одружилися в листопаді 2011 року. Проте тепер модель зізналася, що протягом довгого часу він піднімав на неї руку, а вона виплачувала його борги та пробачала численні зради. Зірка наважилася подати на розлучення після того, як Микола почав проводити час із коханкою у спільному маєтку подружжя.