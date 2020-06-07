Українська модель зі світовим ім'ям Сніжана Онопко після 10 років шлюбу наважилася розповісти шокуючі деталі подружнього життя. Зірка зізналася, що чоловік Микола Щур вперше підняв на неї руку після весілля.

У відвертому інтерв'ю Катерині Осадчій для програми "Світське життя" Сніжана Онопко розповіла нові подробиці спільного життя з чоловіком Миколою Щуром. Фотомодель зізналася, що вперше відомий бізнесмен вдарив її одразу після весілля.

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Зірка каже, що пробачала усе, бо коханий щоразу ставав на коліна, плакав та обіцяв, що більше таке не повториться.

Я йому вірила. Мене ніхто ніколи не бив. Мама одного разу прутиком гнала за брехню, тому я не брешу. Я вірила, кохала, хотіла його змінити, тому що вважала, коли я можу змінитися, то усі можуть змінитися, якщо це комусь потрібно,

– зізналася Сніжана.

Проте побої були регулярними і не припинялися протягом 10 років подружнього життя. Врешті-решт Онопко увірвався терпець.

Чесно кажучи, з першого року нашого життя постійно поставало питання стосовно розлучення. Я приклала масу зусиль, я дуже сильно змінилася. Я перестала будь-куди ходити, тому що він мені забороняв. Повинна була відчитуватися хто мені телефонував чи писав, де я. Не вірю, що він мене кохав хоча б день,

– поділилася фотомодель.



Сніжана Онопко та Микола Щур / Instagram / @snejanaonopka15

Микола Щур побив маму Сніжани Онопко

Знаменитість розповіла, що по-справжньому щасливим був рік до того, як вони одружилися. Мама моделі була проти весілля зі Щуром, проте навіть їй подобалися ці стосунки. Микола готував сніданки, проявляв увагу. Проте згодом стався жахливий випадок. Одного разу Микола відлупцював її маму.

Коли я вперше дізналася, що у Миколи є коханка, він був у Будапешті. Коли я йому все надіслала, він одразу наступного дня прилетів, попросив приїхати мою маму, аби все обговорити. Приїхала мама, він почав брехати в очі. Мама сказала, щоб я збирала речі і йшла від нього. Щур пішов за нами. Спершу він почав мене штовхати та бити, мама почала мене закривати і він сильно відлупцював мою маму,

– розповіла шокуючі деталі Сніжана.

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Після цього чоловік відправив маму дружини в лікарню і сказав, що Сніжана залишається з ним і з нею може статися що завгодно. Тому жінки не викликали поліцію. Наразі Онопко прагне розлучення та забрати свої речі.

Це гроші, автівка Rolls Royce, половина особистих речей, фарфорові ляльки, якісь прикраси, які він дарував,

– зазначила модель.

Як Сніжана Онопко живе зараз?

Зірка каже, що тепер вона ходить лише у супроводі охоронців. Зізнається, що хвилюється не лише за своє життя, а й за життя своїх рідних.

За словами моделі, Щур погрожував їй, щоб забрала позов із суду. Два місяці тому вона вмовляла його розлучитися, відписати весь спадок йому, віддати два автомобілі і все. На це Микола сказав, що її мама харкатиме кров'ю і вона залишиться без сім'ї.

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"Я зателефонувала його татові з метою врегулювати конфлікт. Тато послав мене трьохповерховим матом. Тоді я зателефонувала його мамі і сказала, що вони не залишають мені вибору, а мені треба захищатися. Микола привів у будинок коханку. Вона грається з моїми собаками, плаває у басейні, який ми разом будували, їсть з посуду та спить на білизні, яку нам подарували на весілля. І при цьому мені ніхто нічого не винен. Це не так, і я це доведу у суді", – заявила Сніжана.

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