Модель Адріана Ліма засвітила груди в сексуальному вбрані: гарячі фото

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Сексуальні фото моделі Адріани Ліми / Instagram / @gianvitorossi

Бразильська модель Адріана Ліма не припиняє вражати прихильників сексуальними знімками та публічними виходами. Днями 38-річна манекенниця відвідала церемонію FN Achievement Awards, де продемонструвала сексуальний образ.

Раніше вважалось, що штанний костюм – це офісний одяг, який не може викликати захват. Однак у цьому сезоні дизайнери зробили все для того, щоб зруйнувати звиклі стереотипи. Допомагають їм в цьому і знамениті модниці, які постають у штанах і піджаку навіть на червоних доріжках. 

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3 грудня запальна модель Адріана Ліма поповнила список любительок трендових костюмів. На церемонії нагородження FN Achievement Awards, що пройшла у Нью-Йорка, вона продемонструвала пікантний і досить провокативний образ.

Адріана Ліма красувалась у чорному приталеному костюмі, декорованому блискучим камінням. Вбрання модель обрала з капсульної колекції бренду AREA та з перших хвилин перебування на червоній доріжці стала зіркою вечору. Все тому, що піджак моделі був наполовину прозорим, відтак всі учасники церемонії могли помилуватись ідеальним пресом бразилійки. Не менш пікантно виглядав і виріз вбрання, який оголював груди Адріани Ліми. 

Адріана Ліма у сексуальному вбранні
Адріана Ліма у сексуальному вбранні / Instagram / @gianvitorossi

Привертали увагу і аксесуари, які модель показала на червоній доріжці. Позувала Адріана Ліма із однією сережкою та перснем. До спекотного образу модниця підібрала босоніжки на шпильці від люксового бренду взуття Gianvito Rossi, які і завершили її сексуальний образ.

Адріана Ліма перед світським заходом
Адріана Ліма перед світським заходом / Instagram / @cameroncipolla​

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle
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