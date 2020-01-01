Модель Алессандра Амбросіо похизувалася струнким тілом: гарячі фото в купальнику

Сексуальна бразильська супермодель проводить новорічні свята під лагідним сонцем. Вона відправилася на відпочинок до батьківщину разом з дочкою Анею та сином Ноа. Компанію зірковому сімейству склав коханий знаменитості Нікола Одді.

Після зустрічі Різдва у своєму будинку в Лос-Анджелесі модель разом з родиною вирушила поніжитися на розкішних пляжах Атлантичного океану. Алессандра Амбросіо поділилася спокусливими кадрами з відпочинку на особистій сторінці в інстаграмі.

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Одна з найвідоміших "ангелів" Victoria's Secret скористалася нагодою продемонструвати своє струнке тіло у всій красі. 38-річна Алессандра Амбросіо постала перед камерою у звабливому червоному купальнику та сонцезахисних окулярах. Волосся модель зібрала у високий пучок, доповнивши зачіску яскравим аксесуаром.

На інших кадрах Алессандра Амбросіо з'явилася в обіймах свого коханого Нікола Одді. Фотограф встиг зафільмувати пару за пристрасним поцілунком в басейні. Цю ж локацію зірка обрала, аби позасмагати під лагідним сонцем, а заразом показати підтягнуті сідниці.



Алессандра Амбросіо з бойфрендом Ніколом Одді / Instagram / @alessandraambrosio



Алессандра Амбросіо з бойфрендом Ніколом Одді / Instagram / @alessandraambrosio



Модель Алессандра Амбросіо / Instagram / @alessandraambrosio



Модель Алессандра Амбросіо / Instagram / @alessandraambrosio

Окрім фотозйомки з коханим, Алессандра Амбросіо опублікувала життєрадісний знімок з 11-річною донькою Анею. Для пляжного образу вони обрали family look – стильні різнобарвні купальники.

З новим роком вас та ваші родини, сподіваємось, що він сповнений безліччю благословень та захоплюючих вражень,

– привітала знаменитість своїх прихильників.



Модель Алессандра Амбросіо з донькою / Instagram / @alessandraambrosio