Модель Алессандра Амбросіо показала ідеальну фігуру в купальнику: спекотні фото

Сексуальна Алессандра Амбросіо вкотре вирушила на відпочинок з подругами. З курорту знаменита бразильська манекенниця встигла опублікувати гарячі фото, які розбурхали мережу.

Інстаграм-сторінки вже давно стали для моделей своєрідним портфоліо. З підписниками зірки залюбки діляться результатами фотосесій та відвідин фешенебельних вечірок. Однак і звичайні буденні знімки манекенниць можуть приголомшувати, що вкотре довела 38-річна Алессандра Амбросіо.

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Наразі вона з подругами відпочиває на Мальдівах. Знаменита бразилійка обрала для відпустки елітний готель Waldorf Astoria Maldives Ithaasfushi, звідки вже встигла опублікувати кілька сексуальних фото. Алессандра Амбросіо постала перед камерою у звабливих крихітних бікіні та шортах, демонструючи розкішну спортивну фігуру.

Привіт, грудень! Це всього лиш черговий казковий понеділок,

– грайливо написала вона до одного з фото.

Модель не тільки ніжиться на пляжі, але й весело проводить час з подругами. Згідно зі знімками, Алессандра Амбросіо відпочиває у компанії знаменитої тенісистки Серени Вільямс та кінорежисерки Джессіки Штейндорфф. Відомі красуні взяли участь в імпровізованій фотосесії на Мальдівах, показавши трендові купальники. Зірки покатались на гойдалці з видом на море та вчились позувати як моделі перед камерою. Результати підкорили мережу.