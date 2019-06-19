Модель Алессандра Амбросіо показала звабливі кадри з відпочинку

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Алессандра Амбросіо у Греції
Алессандра Амбросіо у Греції / Instagram / @alessandraambrosio

Бразильська модель Алессандра Амбросіо після виходу з числа "ангелів" Victoria's Secret має чимало вільного часу для подорожей. Цього разу запальна манекенниця обрала Грецію, де зробила серію пікантних фото в купальниках.

Спекотні кадри з'явились на офіційній Instagram-сторінці Алессандри Амбросіо. Згідно із фото, 38-річна модель обрала знаменитий острів у Греції Санторині, який славиться білосніжними будинками, розташованими на узбережжі моря. Відтак казкові краєвиди завжди приваблюють зіркових туристів. 

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Алессандра Амбросіо оселилась у будинку, який розташований неподалік від моря, тому з її помешкання відкривався чудовий краєвид на острів. Для грайливого ранкового фото вона обрала нюдовий купальник та білосніжну накидку. 

У такому образі модель не тільки помилувалась грецькими краєвидами, але й позасмагала на пляжі. Під час відпочинку Алессандра Амбросіо зробила чимало пікантних кадрів, хизуючись своєю ідеальною фігурою в купальнику. Фото викликали фурор у користувачів мережі, які засипали її компліментами. 

Однак не всі кадри з Греції підписники блогу Алессандри Амбросіо сприйняли схвально. Днями модель викликала шквал критики  через знімок восьминога, який був, ймовірно, мертвим. Його риболови підв'язали на мотузки перед приготуванням ланчу для  Алессандри Амбросіо, що викликало незадоволення у багатьох прихильників моделі. Чимало хейтерів заявили, що більше не будуть стежити за блогом моделі, а сама зірка вирішила не коментувати скандальні заяви своїх прихильників. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Відпочинок Греція
Джерело: LifeStyle 24
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