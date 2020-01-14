Модель Бар Рафаелі втретє стала мамою: відома стать дитини

Популярна ізраїльська модель та ведуча Євробачення-2019 Бар Рафаелі втретє стала мамою. Зірка народила сина та наразі перебуває у пологовому будинку.

Як повідомляє The Jerusalem Post, пологи пройшли в Ізраїлі, де 34-річна Бар Рафаелі проживає з чоловіком бізнесменом Аді Езрою. Новоспечені батьки поки не покинули приватну клініку. Водночас Бар Рафаелі вирішила публічно подякувати медикам за прийняті пологи.

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"Дуже дякую лікарю Роніт Корал за супровід упродовж всього процесу пологів, прекрасній акушерці Бінт Сассон і всьому персоналу пологового будинку, де сьогодні я народила вже третю дитину", – поділилась Бар Рафаелі.

Про третю вагітність моделі і телеведучої стало відомо всередині червня 2019 року. Після участі в Тижні моди в турецькому місті Анталія Бар Рафаелі опублікувала кадри зі своїм колегою по Євробаченню Аззі Азаром. У дописі вона зізналась прихильниками, що очікує на появу третьої дитини.

Батьком немовля став ізраїльський бізнесмен Аді Езра, з яким вона познайомилась після роману з Леонардо Ді Капріо. Подружжя узаконило стосунки у 2015 році та вже виховує двох доньок – 3-річну Лів та 2-річну Ель. Тому поява на світ єдиного сина стала знаковою для подружжя. Сама ж Бар Рафаелі не приховує: вона мріє присвятити свій час не кар'єрі, а сім'ї. Таку заяву зірка зробила перед 30-річчям.

Наступну декаду свого життя я б хотіла присвятити народженню дітей. Я родом з сім'ї, в якій виховувалися четверо дітей. Сподіваюся, у мене теж буде велика сім'я, і ​​я готова народжувати для цього одного за одним,

– поділилась Бар Рафаелі.

Однак відмовитись від роботи моделлю ізраїльській красуні досить складно. Упродовж всієї вагітності Бар Рафаелі залюбки ділилась з прихильниками знімками з округлим животом та знімалась у пляжних фотосесіях.