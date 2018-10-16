Модель Белла Хадід невдовзі стане нареченою, – ЗМІ

Одна з найвідоміших моделей світу Белла Хадід невдовзі стане нареченою. 28-річний співак The Weeknd (справжнє ім'я – Ейбел Макконен Тесфає) має намір створити з нею сім'ю.

З часу відновлення стосунків Белли Хадід та The Weeknd минуло всього кілька місяців, як пара вирішила одружитись. Про це інсайдери з близького оточення закоханих розповіли журналістам US Weekly.

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Джерела запевняють, що модель та співак щасливі, а The Weeknd вже готується освідчитись Беллі Хадід.

Вони шалено закохані одне в одного. Пропозиція руки і серця не за горами,

– заявив інсайдер.

Нагадаємо, що The Weeknd і Белла Хадід мали стосунки упродовж 1,5 року. Співак закрутив роман зі співачкою Селеною Гомес та майже рік зустрічався з нею. Однак ці стосунки не мали продовження.Селена розійшлась з 28-річним виконавцем, повернувшись до свого екс-коханого Джастіна Бібера, з яким згодом теж розійшлась.



У мережі вже давно подейкують, що пара заручилась. Сталось це під час святкування дня народження Белли Хадід. Тоді The Weeknd вручив моделі таємничу коробочку, що нагадувала упакування для обручки. Белла емоційно раділа, що могло свідчити про їх заручини.