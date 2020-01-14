24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Модель Белла Хадід оголила тіло в прозорій блузі: спокусливі фото

352 Читать новость на русском
Модель Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Одна з найуспішніших моделей сучасності часто демонструє свою звабливу фігуру у фешн-зйомках. 23-річна американка поділилася еротичними кадрами, на яких постала в розкішній відвертій блузі, оздобленій дорогоцінним камінням.

Модель Белла Хадід належить до тих зірок, які здатні створити шквал обговорення в мережі самою лише появою на світському заході. Знаменитість часто обирає екстравагантні образи, які підкреслюють її підтягнуте тіло. 

Читайте також: Топлес або в білизні: сестри Хадід, Гейлі Болдвін та інші моделі знялись для календаря (18+)

Сьогодні на офіційній сторінці Белли Хадід в інстаграмі з'явилися нові світлини, які викликали не меншу хвилю захвату серед її шанувальників. Культова модель постала у вбранні від британського преміального модного дому Burberry.

Прозову блузу Белла Хадід одягнула на голе тіло. Розкішна сорочка, прикрашена кришталевим камінням, має звабливий виріз на грудях. Аби продемонструвати всю красу своєї стрункої фігури, модель не обрала більше жодного елементу одягу, поставши в самих лише трусиках та блузі.

белла хадід
Модель Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

белла хадід
Модель Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Зауважимо, що це вбрання нагадало обаз Белли Хадід від модного будинку Julien Macdonald Х, у якому вона постала на червоній доріжці вечірки бренду Victoria’s Secret 2016 року. Тоді дівчина перебувала лише на старті своєї приголомшливої модельної кар'єри, проте вже сміливо заявляла про себе на світських заходах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

 

Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
14 січня
13873
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Белла Хадід
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
14 січня 13:49 Місячний календар стрижок на січень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз 5687
13 січня 14:45 Що приготувати на Старий Новий рік: рецепти смачних традиційних страв
Олена Булан 20170
13 січня 13:22 Старий Новий рік: прикмети, традиції, як святкувати в Україні
Олена Булан 15310
13 січня 12:42 Від моделей до співачок: найгучніші романи актора Орландо Блума
Юлія Михайлова 2161
13 січня 11:00 6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
Квітослава Туз 73905
Новини
Більше новин
Залиште відгук