Модель Белла Хадід оголила тіло в прозорій блузі: спокусливі фото

Одна з найуспішніших моделей сучасності часто демонструє свою звабливу фігуру у фешн-зйомках. 23-річна американка поділилася еротичними кадрами, на яких постала в розкішній відвертій блузі, оздобленій дорогоцінним камінням.

Модель Белла Хадід належить до тих зірок, які здатні створити шквал обговорення в мережі самою лише появою на світському заході. Знаменитість часто обирає екстравагантні образи, які підкреслюють її підтягнуте тіло.

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Сьогодні на офіційній сторінці Белли Хадід в інстаграмі з'явилися нові світлини, які викликали не меншу хвилю захвату серед її шанувальників. Культова модель постала у вбранні від британського преміального модного дому Burberry.

Прозову блузу Белла Хадід одягнула на голе тіло. Розкішна сорочка, прикрашена кришталевим камінням, має звабливий виріз на грудях. Аби продемонструвати всю красу своєї стрункої фігури, модель не обрала більше жодного елементу одягу, поставши в самих лише трусиках та блузі.



Модель Белла Хадід / Instagram / @bellahadid



Модель Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Зауважимо, що це вбрання нагадало обаз Белли Хадід від модного будинку Julien Macdonald Х, у якому вона постала на червоній доріжці вечірки бренду Victoria’s Secret 2016 року. Тоді дівчина перебувала лише на старті своєї приголомшливої модельної кар'єри, проте вже сміливо заявляла про себе на світських заходах.