Модель Белла Хадід перетворила чоловічу сорочку на міні-сукню: епатажний образ манекенниці

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Белла Хадід на світському заході в Нью-Йорку
Белла Хадід на світському заході в Нью-Йорку / www.gettyimages.com

Одна з найвідоміших моделей світу Белла Хадід, яка є "ангелом" Victoria's Secret, здивувала епатажним образом під час публічного виходу. Зірка перетворила чоловічу сорочку на сукню, привернувши увагу всіх світових ЗМІ.

Гардероб американської моделі Белли Хадід може здивувати кожного. Манекенниця полюбляє одягати розкішні сукні, стильні костюми та сексапільні міні. Однак зірка не відмовляється і від епатажних образів.

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Днями Белла Хадід засвітилась на модній вечірці в престижному районі Нью-Йорка – Вест-Віллідж. Саме там відбулось урочисте відкриття pop-up бутика відомого бренду Louis Vuitton. 

Перед камерами модель постала у незвичному і досить епатажному образі. Белла Хадід вбрала чоловічу сорочку, перетворивши її на пікантну міні-сукню. Свій образ вона доповнила яскравим жилетом та прикрасами. Взуття від Louis Vuitton завершили ефектний look манекенниці. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

Белла Хадід вбрала чоловічу сорочку на світський захід
Белла Хадід вбрала чоловічу сорочку на світський захід / Getty Images

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Белла Хадід
Джерело: 24 Канал
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