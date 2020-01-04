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Модель Белла Хадід показала струнку фігуру в купальнику: провокативні кадри

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Белла Хадід в купальнику / Instagram / @bellahadid

Одна з найуспішніших моделей світу Белла Хадід влаштувала собі райський відпочинок на Новий рік. Зірка з друзями вирушила до Сент-Барту, звідки вже встигла опублікувати провокативні кадри.

Екзотичний острів Сент-Барт, який є заморською частиною Франції, набув чималої популярності серед зірок. Ріта Ора, сестри Кардашян, Ірина Шейк, родина Кейт Міддлтон вже кілька разів відвідали курортне місце. До любительок цього пляжу долучилась і 23-річна модель Белла Хадід, яка влаштувала на Сент-Барті спекотний новорічний відпочинок. 

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У перші дні 2020-го року красуня опублікувала серію сексуальних фото з відпочинком на яхті, де вона постала у кутюрному купальнику від Dior. Джинсове пляжне вбрання Белла Хадід доповнила спущеними на бедра шортами, що виглядало провокативно в кадрі. Трендова панама та відсутність макіяжу завершили образ моделі. 

Сексуальності додавали і пози, які обирала Белла Хадід. Модель відверто позувала, спираючись на бильця яхти та не приховуючи свого ідеального тіла. 

Белла Хадід у купальнику
Белла Хадід у купальнику / Instagram / @bellahadid

Сексуальні фото Белли Хадід
Сексуальні фото Белли Хадід / Instagram / @bellahadid

Модель Белла Хадід на відпочинку
Модель Белла Хадід на відпочинку / Instagram / @bellahadid

Спокуслива Белла Хадід
Спокуслива Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Провокативні фото Белли Хадід
Провокативні фото Белли Хадід / Instagram / @bellahadid

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Белла Хадід Еротика Відпочинок
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