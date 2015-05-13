Модель без волосся знялась для нового випуску Playboy: фото 18+

Вперше за історію журналу Playboy глянець прикрасило фото моделі, яка не має волосся. Зіркою нового випуску стала 23-річна Вендела Ліндблом.

Як повідомляє The Daily Mail, модель поголила собі голову, оскільки вважає, що в такому образі вона виглядає сексуальніше. Відтак повертати свій колишній імідж Вендела Ліндблом не має наміру.

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Чесно кажучи, мені набридло виглядати, як усі. Я довго про це думала перед тим, як наважитися. Я розумію, що не всім подобається моя зовнішність. Важливо мислити позитивно і впевнено йти до своєї мети,

– розповіла Вендела Ліндблом.

Відомо, що у Playboy Вендела Ліндблом постане на розвороті січневого випуску журналу. Автором провокативної зйомки був фотограф Джош Райан.

У своєму блозі 23-річна модель без комплексів постає голою. Не бентежить Венделу і її незвичний look. Манекенниця з гумором називає себе "тою самою лисою дівчиною", приголомшуючи мережу провокативними знімками.