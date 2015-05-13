Модель без волосся знялась для нового випуску Playboy: фото 18+

204 Читать новость на русском
Модель без волосся знялась для нового випуску Playboy
Модель без волосся знялась для нового випуску Playboy / Instagram / @vendela

Вперше за історію журналу Playboy глянець прикрасило фото моделі, яка не має волосся. Зіркою нового випуску стала 23-річна Вендела Ліндблом.

Як повідомляє The Daily Mail, модель поголила собі голову, оскільки вважає, що в такому образі вона виглядає сексуальніше. Відтак повертати свій колишній імідж Вендела Ліндблом не має наміру. 

Читайте також: Порнозірка, яка описала секс із Трампом, постане на обкладинці першого номер Playboy у 2019 році

Чесно кажучи, мені набридло виглядати, як усі. Я довго про це думала перед тим, як наважитися. Я розумію, що не всім подобається моя зовнішність. Важливо мислити позитивно і впевнено йти до своєї мети,
– розповіла Вендела Ліндблом.

Відомо, що у Playboy Вендела Ліндблом постане на розвороті січневого випуску журналу. Автором провокативної зйомки був фотограф Джош Райан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений V (@vendela)

У своєму блозі 23-річна модель без комплексів постає голою. Не бентежить Венделу і її незвичний look. Манекенниця з гумором називає себе "тою самою лисою дівчиною", приголомшуючи мережу провокативними знімками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений V (@vendela)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений V (@vendela)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений V (@vendela)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений V (@vendela)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений V (@vendela)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений V (@vendela)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений V (@vendela)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений V (@vendela)

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода Еротика Мода Playboy
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Українські спортсменки-красуні, які підкорили світ у 2018 році: спокусливі фото
сьогодні 20:02 Українські спортсменки-красуні, які підкорили світ у 2018 році: спокусливі фото
Катерина Козачинська 3429
5 новорічних прикрас, які можна зробити своїми руками за півгодини
сьогодні 14:10 5 новорічних прикрас, які можна зробити своїми руками за півгодини
Олена Булан 21848
Різдвяний піст 2018: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома
21 грудня 18:05 Різдвяний піст 2018: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома
Олена Булан 9638
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
21 грудня 13:15 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 29153
Найкращі українські прем'єри 2018 року: що обов'язково варто подивитися
21 грудня 10:00 Найкращі українські прем'єри 2018 року: що обов'язково варто подивитися
Юлія Турелик 2043
Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
20 грудня 20:10 Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
23253
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук