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Модель Демі Роуз оголила сідниці у бікіні: еротичні фото 18+

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Демі Роуз оголила сідниці в бікіні / Instagram / @demirose

Британська модель Демі Роуз навіть під час карантину не може утриматись від еротичних фото. Манекенниця за останні тижні засипала стрічку оголеними знімками, які вже встигли розбурхати мережу.

На новому кадрі, який з'явився на офіційній інстаграм-сторінці Демі Роуз, пишногруда красуня показала свої карантинні будні. Модель і блогерка позувала у сексуальному рожевому комплекті білизни, що оголював пишні сідниці дівчини. Еротичний знімок вона зробила на своїй кухні поряд з холодильником. 

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Відомо, що 25-річна Демі Роуз після поїздки до США перебуває на самоізоляції. Модель в інстаграм-сторіс розповіла прихильникам, що оселилась у своєму маєтку у Великобританії. Почувається вона добре та не має симптомів коронавірусу. 

Коли єдине, що на порядку денному – це похід до холодильника,
– прокоментувала фото Демі Роуз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi (@demirose)

А от новий комплект спідньої білизни Демі Роуз обрала у Fashion Nova. Подібний еротичний образ модель демонструвала на День закоханих. Тоді Демі зробила сюрприз для прихильників, опублікувавши серію звабливих фото у червоному латексному вбранні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi (@demirose)

 

Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle Демі Роуз
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