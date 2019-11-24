Модель Демі Роуз похизувалась оголеними сідницями на пляжі: фото 18+

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Демі Роуз показала оголене тіло в бікіні / Instagram / @demirosemawby

Британська модель і блогерка Демі Роуз вкотре зуміла розбурхати мережу. Зірка продемонструвала гарячий літній образ на пляжі, засвітивши оголені сідниці.

Близько 11 мільйонів користувачів мережі стежать за інстаграм-сторінкою 24-річної Демі Роуз. Причиною її шаленого успіху є сексуальні фото, які щодня модель публікує у своєму блозі. Знаменита британка не соромиться показувати своє оголене тіло та брати участь у провокативних фотосесіях. 

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23 листопада зваблива Демі Роуз похизувалась черговимм знімками, зробленими під час її відпочинку в Таїланді. Цього разу пишногруда манекенниця вирішила показати свої сідниці в крихітному бікіні. 

"Думаючи про те, куди я йшла і куди я йду, я б нічого не змінювала", – написала Демі Роуз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

Ймовірно, знімки були зроблені у перерві між еротичною зйомкою для інтернет-магазину Bad Influence. Напередодні Демі Роуз показала серію провокативних фото, зроблених для рекламної кампанії, та заявила про початок нової співпраці. Модель приміряла сексуальну спідню білизну та не приховувала своєї сексуальності у зйомці. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Демі Роуз
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