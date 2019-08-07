Модель Демі Роуз похизувалася мегавузькою талією в пітоновому купальнику: фото

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Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @lolo_creativ

24-річна британка Демі Роуз, яка стала зіркою Instagram завдяки своїм відвертим фото і вмінням звабливо демонструвати пишні форми, приголомшила 9,3 мільйони підписників новими провокативними кадрами.

Нові пікантні знімки Демі Роуз опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Модель наразі відпочиває в Індонезії, звідки спокушає підписників відвертими фото в бікіні. На одному з них дівчина позує в закритому купальнику з актуальним цього сезону пітоновим принтом. 

Зірка доповнила свій образ широким поясом з візерунком у тон, який візуально зробив талію Демі ще стрункішою. Також знаменитість підібрала для свого "аутфіту" браслети для ніг та масивні сонцезахисні окуляри в білій оправі.

Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Мода
Джерело: LifeStyle 24
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