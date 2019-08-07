Модель Демі Роуз похизувалася мегавузькою талією в пітоновому купальнику: фото

24-річна британка Демі Роуз, яка стала зіркою Instagram завдяки своїм відвертим фото і вмінням звабливо демонструвати пишні форми, приголомшила 9,3 мільйони підписників новими провокативними кадрами.

Нові пікантні знімки Демі Роуз опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Це найкраще, що зі мною трапилося, – Камерон Діас розповіла про шлюб, плани та свій вік

Модель наразі відпочиває в Індонезії, звідки спокушає підписників відвертими фото в бікіні. На одному з них дівчина позує в закритому купальнику з актуальним цього сезону пітоновим принтом.

Зірка доповнила свій образ широким поясом з візерунком у тон, який візуально зробив талію Демі ще стрункішою. Також знаменитість підібрала для свого "аутфіту" браслети для ніг та масивні сонцезахисні окуляри в білій оправі.



Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby



Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby