Модель Джессіка Стем виходить заміж: перше фото з заручин

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Джессіка Стем виходить заміж
Джессіка Стем виходить заміж / www.pinterest.com

Весільний бум, який охопив світ шоу-бізнесу в 2018 році, продовжується. Популярна модель Джессіка Стем виходить заміж за актора Брамана Тернера.

Радісною новиною зірка поділилась в соціальній мережі Instagram. Джессіка Стем, яка була одним із "ангелів" Victoria's Secret, показала фото своєї розкішної обручки. 

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"Я сказала: "Так!" – зізналась Джессіка Стем. 

Зазначимо, що своє особисте життя модель ретельно приховує від журналістів. Тому, ймовірно, про весілля прихильники зірок довідаються в мережі. 

Відомо, що Джессіка Стем та Браман Тернер вперше засвітились як пара у 2017 році. Того ж року у них народилась донька. 

 

Теги: LifeStyle Мода Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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