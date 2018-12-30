Модель Джессіка Стем виходить заміж: перше фото з заручин

Весільний бум, який охопив світ шоу-бізнесу в 2018 році, продовжується. Популярна модель Джессіка Стем виходить заміж за актора Брамана Тернера.

Радісною новиною зірка поділилась в соціальній мережі Instagram. Джессіка Стем, яка була одним із "ангелів" Victoria's Secret, показала фото своєї розкішної обручки.

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"Я сказала: "Так!" – зізналась Джессіка Стем.

Зазначимо, що своє особисте життя модель ретельно приховує від журналістів. Тому, ймовірно, про весілля прихильники зірок довідаються в мережі.

Відомо, що Джессіка Стем та Браман Тернер вперше засвітились як пара у 2017 році. Того ж року у них народилась донька.